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АНАЛІТИКА

Spacetop G1: незвичайний ноутбук за $1900, у якого немає дисплея - замість цього 100-дюймовий віртуальний екран

14:00 04.06.2024 |

Новини IT

Spacetop G1: незвичайний ноутбук за $1900, у якого немає дисплея - замість цього 100-дюймовий віртуальний екран

 

Компанія Sightful представила незвичайний ноутбук Spacetop G1. Вона називає його ноутбуком доповненої реальності, оскільки у нього немає дисплея.


Пристрій зовні нагадує нижню частину звичайного ноутбука з клавіатурою і тачпадом, яка доповнена підставкою. А ось замість другої частини, де зазвичай розташований екран - порожнеча. Для повноцінної роботи необхідні AR-окуляри від Xreal, які здатні проєктувати 100-дюймовий віртуальний дисплей.

Spacetop G1: незвичайний ноутбук за $1900, у якого немає дисплея - замість цього 100-дюймовий віртуальний екран

 

Spacetop G1 також отримав процесор Qualcomm Snapdragon QCS8550, який зазвичай зустрічається в мобільних пристроях, 16 ГБ оперативної пам'яті, 128 ГБ вбудованої пам'яті, два порти USB-C, автономність до 8 годин та підтримку Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, SIM-карт і 5G. Також є 5-мегапіксельна камера для відеодзвінків.

Spacetop G1: незвичайний ноутбук за $1900, у якого немає дисплея - замість цього 100-дюймовий віртуальний екран

 

Spacetop G1 також отримав процесор Qualcomm Snapdragon QCS8550, який зазвичай зустрічається в мобільних пристроях, 16 ГБ оперативної пам'яті, 128 ГБ вбудованої пам'яті, два порти USB-C, автономність до 8 годин та підтримку Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, SIM-карт і 5G. Також є 5-мегапіксельна камера для відеодзвінків.

Spacetop G1: незвичайний ноутбук за $1900, у якого немає дисплея - замість цього 100-дюймовий віртуальний екран

 

Що стосується окулярів, вони оснащені парою OLED-дисплеїв з роздільною здатністю 1920×1080, частотою оновлення 90 Гц і полем огляду 50 градусів, акустичною системою потужністю 6 Вт і мікрофонами.

Ціна Spacetop G1 стартує від $1900. Новинку вже можна забронювати на офіційному сайті, але офіційні продажі почнуться пізніше цього року.
За матеріалами: gagadget.com
 

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