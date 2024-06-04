Новий інструмент Google дозволить перенести Live Photos з iOS на Android

Останнє оновлення програми Data Transfer Tool від Google (відомої також як Pixel Migrate на пристроях Pixel) додало підтримку передачі Live Photos з iOS на Android.

Ці Live Photos автоматично перетворюються на Motion Photos під час процесу передачі, що дозволяє користувачам зберегти свої спогади без використання хмарних служб. Ця функція наразі перебуває в розробці та очікується у майбутніх версіях програми.

Для споживачів, які планують перейти з iPhone на Android, це може стати значним полегшенням, оскільки вони зможуть зберегти свої Live Photos без необхідності конвертації чи використання додаткових сервісів.