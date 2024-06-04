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Новий інструмент Google дозволить перенести Live Photos з iOS на Android
12:52 04.06.2024 |
Останнє оновлення програми Data Transfer Tool від Google (відомої також як Pixel Migrate на пристроях Pixel) додало підтримку передачі Live Photos з iOS на Android.
Ці Live Photos автоматично перетворюються на Motion Photos під час процесу передачі, що дозволяє користувачам зберегти свої спогади без використання хмарних служб. Ця функція наразі перебуває в розробці та очікується у майбутніх версіях програми.
Для споживачів, які планують перейти з iPhone на Android, це може стати значним полегшенням, оскільки вони зможуть зберегти свої Live Photos без необхідності конвертації чи використання додаткових сервісів.
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