Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Новий інструмент Google дозволить перенести Live Photos з iOS на Android

12:52 04.06.2024 |

Новини IT

 

Останнє оновлення програми Data Transfer Tool від Google (відомої також як Pixel Migrate на пристроях Pixel) додало підтримку передачі Live Photos з iOS на Android.

Ці Live Photos автоматично перетворюються на Motion Photos під час процесу передачі, що дозволяє користувачам зберегти свої спогади без використання хмарних служб. Ця функція наразі перебуває в розробці та очікується у майбутніх версіях програми.

Для споживачів, які планують перейти з iPhone на Android, це може стати значним полегшенням, оскільки вони зможуть зберегти свої Live Photos без необхідності конвертації чи використання додаткових сервісів.
За матеріалами: gagadget.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,2938
  0,1875
 0,46
EUR
 1
 43,7671
  0,1268
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 11:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2915  0,15 0,37 40,9881  0,13 0,31
EUR 43,8389  0,04 0,08 44,7048  0,04 0,10

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2717  0,23 0,56 40,3000  0,23 0,57
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес