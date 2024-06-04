vivo захопила рейтинг найпродуктивніших смартфонів за версією AnTuTu

Автори бенчмарка AnTuTu опублікували травневий рейтинг найпродуктивніших смартфонів. У десятку потрапило відразу дев'ять пристроїв компанії vivo.

Лідером рейтингу став vivo X100s. Модель із мобільним процесором MediaTek Dimensity 9300+ виявилася найпродуктивнішим смартфоном останнього місяця весни. Вона набрала 2 105 621 бал.

До трійки також увійшли OPPO Find X7 і nubia Red Magic 9 Pro+ з чипами MediaTek Dimensity 9300 і Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 відповідно. Першу п'ятірку замкнули iQOO 12 та vivo X100 Pro.

На 6-му і 7-му рядках розташувалися iQOO Neo 9S Pro та vivo X100s Pro відповідно. Що цікаво, обидві моделі обладнані чипом Dimensity 9300+. Також до десятки потрапили vivo X Fold 3 Pro, iQOO 12 Pro та vivo X100 Ultra. Усі три оснащені процесором Snapdragon 8 Gen 3.