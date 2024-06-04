Разом із рейтингом продуктивності топових смартфонів автори AnTuTu опублікували десятку найпотужніших моделей із чипами середнього рівня. Лідерами стали пристрої з чипами Qualcomm.

OnePlus Ace 3V - найпродуктивніший у світі смартфон середнього класу за версією AnTuTu. Мобільний процесор Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 дозволив набрати 1 437 896 балів. А ось realme GT Neo 6 SE з тим самим чипом опинився на другому місці.

Трійку замкнув Redmi K70E з MediaTek Dimensity 8300-Ultra на борту. У спину йому дихають realme GT Neo 5 SE і Redmi Note 12 Turbo. Обидва оснащені процесором Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2.

У нижній частині таблиці розташувалися OPPO Reno 11 5G, iQOO Z8, iQOO Neo 7 SE, OPPO K12 5G і Redmi Note 12T Pro. Усі п'ять смартфонів не змогли підкорити позначку в 1 млн балів.