Проєктувальник найвищої будівлі у світі хоче перетворити хмарочоси на батареї

Американське архітектурне бюро Skidmore, Owings & Merrill LLP (SOM) розробляє способи будівництва хмарочосів, які зможуть накопичувати енергію за допомогою гравітації. Про це пише Bloomberg.

Компанія, що спроєктувала найвищу будівлю у світі - вежу Бурдж Халіфа заввишки 828 м у Дубаї - розробила серію прототипів, в яких для підіймання масивних блоків використано електродвигуни. Вони створюють потенційну енергію, яка може бути перетворена на електрику у разі опускання блоків.

Конструкції ґрунтуються на технології, розробленій Energy Vault Holdings Inc. (швейцарська глобальна компанія, яка спеціалізується на продуктах довгострокового зберігання енергії на основі гравітації та кінетичної енергії) як альтернатива літій-іонним батареям та іншим типам хімічних елементів.

Швейцарці шукають партнерів-розробників, зацікавлених у зменшенні забруднення парниковими газами від будівель, на які, за оцінками ООН, припадає майже 40% глобальних викидів.

Концепція аналогічна тій, що широко використовується в помпових гідроелектростанціях. Цього місяця Energy Vault завершила свій перший великий проєкт неподалік від Шанхаю - автономну систему зберігання, яка може постачати до 25 мегаватів електроенергії протягом чотирьох годин.

Інші компанії тестують нові типи гравітаційних систем зберігання, зокрема й ті, що використовують занедбані нафтові свердловини та шахти.