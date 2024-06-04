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АНАЛІТИКА

Соцмережа X офіційно дозволила публікувати XXX на платформі

23:19 03.06.2024 |

Новини IT

 

Соцмережа X (колишній Twitter) оновила свої правила, офіційно дозволивши користувачам розміщувати на платформі контент для дорослих.

Про це пише TechCrunch.

"X вже давно має багато активних NSFW-спільнот (містять оголеність, порно чи ненормативну лексику) і хоча соціальна мережа неофіційно дозволяла людям публікувати контент для дорослих, її правила ніколи не забороняли і не дозволяли такий контент прямо.

Тепер це змінюється. На вихідних X додала пункти до своїх правил, офіційно дозволивши користувачам розміщувати на платформі контент для дорослих і графічний контент - з кількома застереженнями. Тепер користувачі можуть публікувати створений за згодою контент NSFW за умови, що він буде чітко позначений як такий. Нові правила також поширюються на відео та зображення, створені ШІ", - пише видання.

Зміна правил не стала повною несподіванкою, оскільки X під керівництвом Ілона Маска вже експериментував з офіційним розміщенням контенту для дорослих.

"Ми вважаємо, що користувачі повинні мати можливість створювати, поширювати і споживати матеріали, пов'язані з сексуальною тематикою, якщо вони виробляються і поширюються за згодою. Сексуальне вираження, візуальне чи письмове, може бути законною формою художнього самовираження", - йдеться на сторінці X про політику щодо "контенту для дорослих".

"Ми віримо в автономію дорослих у взаємодії та створенні контенту, який відображає їхні власні переконання, бажання та досвід, у тому числі пов'язані з сексуальністю. Ми врівноважуємо цю свободу, обмежуючи доступ до контенту для дорослих для дітей або дорослих користувачів, які вирішили його не бачити", - йдеться на сторінці.

Близько 13% дописів на платформі у 2022 році містили контент для дорослих, писало Reuters у 2022 році з посиланням на внутрішні документи компанії.

"Тепер, коли соціальна мережа офіційно дозволила контент для дорослих, регулятори, без сумніву, будуть пильно стежити за X та її зусиллями з вилучення порнографії без згоди та матеріалів, що містять сексуальне насильство над дітьми (CSAM).

У жовтні минулого року Австралія оштрафувала X за ненадання інформації про контент, що містить насильство над дітьми, і приблизно в той же час Індія повідомила кілька соціальних мереж, включаючи X, про необхідність видалити CSAM зі своїх платформ", - додало видання.
За матеріалами: Економічна правда
 

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