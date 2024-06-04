Процесори AMD на Computex 2024: Ryzen 9000, Ryzen AI 300, нові Ryzen 5000XT для AM4 та плати X870

На Computex 2024 AMD представила одразу два сімейства процесорів Zen 5: настільні Ryzen 9000 Zen 5 Granite Ridge разом з платами X870 та X870E для них та інших чипів AM5, ноутбучні Ryzen AI 300 та два нових Ryzen 5000XT для AM4. Окрім того, компанія показала процесори для серверів і штучного інтелекту, а також нову професійну відеокарту.

Настільні процесори AMD Ryzen 9000 Zen 5 Granite Ridge

AMD представила вже третє покоління процесорів для сокета AM5 - чипи Ryzen 9000 з кодовою назвою Granite Ridge на найновішій архітектурі Zen 5. процесори складаються з максимум двох чиплетів, кожен з яких несе до 8 ядер. Нове покоління зберігає максимальну конфігурацію з 16 ядер та 32 потоків - на відміну від процесорів Intel Core Ultra 200 Arrow Lake.

Лінійка AMD Ryzen 9000

* Ryzen 9 9950X з 16 ядрами, TDP 170 Вт і частотою до 5,7 ГГц

* Ryzen 9 9900X - 12 ядер, TDP 120 Вт, до 5,6 ГГц

* Ryzen 7 9700X - 8 ядер, TDP 65 Вт, до 5,5 ГГц

* Ryzen 5 9600X - 6 ядер, TDP 65 Вт, до 5,4 ГГц

Це перша хвиля процесорів Zen 5, очікуються й інші моделі. Роз'єм AM5 залишається незмінним, процесори Ryzen 9000 використовують ту саму матрицю введення/виведення. Окрім нових ядер Zen 5, чипи отримали деякі незначні зміни в компонуванні конденсаторів. Очікується, що процесори для сокета AM5 з'являться як мінімум до 2027 року.

Згідно з тестами AMD, флагманський 16-ядерний Ryzen 9 9950X на 4%-23% швидше в іграх порівняно з Intel Core i9-14900K. У тестах продуктивності 9950X демонструє ще більшу перевагу, перевершуючи i9-14900K на 7%-56%. AMD заявляє про збільшення IPC (інструкцій за такт) на 16% порівняно з Zen 4, виходячи з геометричного середнього в різних іграх і тестах продуктивності. Найбільше покращення спостерігається в тесті Geekbench 5.4 AES, а найменше - у Far Cry 6.

Чипи мають подвоєну пропускну здатність від L2 до L1 та подвоєну продуктивність у робочих навантаженнях AI та AVX-512. AMD також збільшує швидкість інтерфейсу пам'яті з 5200 МТ/с до 5600 МТ/с.

AMD оголосила, що серія Ryzen 9000 вийде ​​31 липня. Після цього очікується серія 9000X3D, яка також вийде після процесорів Intel Core Ultra 200. AMD ще не оголосила ціну нових процесорів.

Процесори для ноутбуків AMD Ryzen AI 300 Zen 5 RDNA 3.5 Strix Point

Лише через 20 місяців після представлення нової схеми неймінгу процесорів AMD знов змінює її для процесорів Ryzen AI 300 з кодовою назвою Strix Point на архітектурі Zen 5.

Ці чипи отримали графіку RDNA 3.5 та прискорювач штучного інтелекту AMD XDNA 2. Компанія заявляє, що XDNA2 є найшвидшим серед усіх відомих процесорів штучного інтелекту для ПК, включаючи Qualcomm Snapdragon X (45 TOPS) та Intel Lunar Lake (40-45 TOPS) з продуктивністю 50 TOPS.

AMD представила лише два Ryzen AI 300

* AMD Ryzen AI 9 365 - 10 ядер (4 Zen5 + 6 Zen5c), 34 МБ, 5,0 ГГц, AMD Radeon 880M

* AMD Ryzen AI 9 HX 370 - 12 ядер (4x Zen5 + 8 Zen5c), 36 МБ, 5,1 ГГц, AMD Radeon 890M

Нова серія отримає до 12 ядер Zen 5, поєднання Zen 5 і більш щільних Zen 5c, а також до 16 обчислювальних блоків RDNA 3.5, які працюють на частоті 2,9 ГГц - все на одному монолітному кристалі, виготовленому за техпроцесом 4 нм TSMC.

Крім того, AMD представляє новий бренд інтегрованих в процесор відеокарт - Radeon 880M і 890M. Обидва процесори пропонують 16 ліній PCI Express 4.0, а також два USB4, USB 3.2 Gen 2, чотири USB 2.0. та підтримку пам'яті DDR5-5600 і LPDDR5x-7500.

AMD стверджує, що її процесори перевершать флагманський процесор Intel Meteor Lake, Core Ultra 9 185H, на 36% в ігровій продуктивності. Сімейства процесорів 7040 і 8040 складалися з дев'яти моделей, тому дві нові моделі Ryzen AI 300 - лише початок. Перші ноутбуки з процесорами Ryzen AI 300 будуть представлені сьогодні та стануть доступними в наступному кварталі.





Нові процесори AMD Ryzen 5000XT для AM4

AMD у 2024 році продовжує підтримувати платформу AM4, яка конкурує з Intel Raptor Lake попереднього покоління. Для AM4 вже створено 145 моделей процесорів. Платформа демонструє стабільні продажі в таких регіонах, як Китай і Латинська Америка, де ціни на DDR4 нижчі, а материнські плати AM4 доступніші, ніж AM5.

Два нових процесори Ryzen 5000XT для AM4 мають архітектуру Zen 3 та виготовлені за 7 нм техпроцесом TSMC. Старший Ryzen 9 5900XT має 16 ядер, 32 потоки частоту 4,8 ГГц, TDP 105 Вт та 72 МБ кешу L2+L3 - його продуктивність повинна бути майже ідентичною 5950X. Ryzen 7 5800XT отримав 8 ядер та 16 потоків, також 4,8 ГГц і TDP 105 Вт, але лише 36 МБ кешу. В комплект постачання процесорів тепер входить кулер Wraith Prism.

У тестах AMD Ryzen 9 5900XT йде врівень або трохи перевершує Core i7-13700K у деяких іграх, тоді як 5800XT так само протистоїть Core i5-13600KF в інших іграх.

Чипсети AMD X870 та X870E для Ryzen 9000

AMD представила нові чипсети для процесорів AMD Ryzen 9000 нового покоління. Системна логіка X870 та X870E сумісна з наявними процесорами Ryzen 7000 і 8000, також і попередні материнські плати підтримуватимуть нові процесори. Очікується підтримка нових чипів AMD, які з'являться для сокета AM5.

AMD обіцяє підтримку USB 4.0, відеокарт PCIe Gen5 та NVMe на платах X870E і X870. Нові чипсети підтримують швидший профіль розгону пам'яті DDR5 AMD EXPO - до 8000 МТ/с, як кажуть дані Gigabyte. Схоже, відмінність між звичайним варіантом і Extreme (E) полягає у більшій кількості портів.

AMD зняла ембарго на материнські плати X870, які зараз демонструються партнерами з плати на Computex 2024.