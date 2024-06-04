Вічний довгобуд ігрової індустрії Star Citizen зібрала вражаючих $700 млн на краудфандингу

Сага про Star Citizen продовжує ставати все більш своєрідною. Амбітна космічна MMO від Cloud Imperium Games розробляється вже майже 15 років і досі не має дати релізу. Попри це, вона продовжує збирати значний краудфандинг, досягаючи вражаючих сум.

Згідно з офіційним сайтом розробника, краудфандинг Star Citizen вже перевищив 700 мільйонів доларів. На момент написання цієї статті гра зібрала $705,327,743.

Коли вийде Star Citizen? Це залишається незрозумілим. Гра, яка почала розроблятися у 2010 році, досі не має встановленої дати запуску. Раніше цього року компанія Cloud Imperium Games повідомила, що після виходу Alpha 4.0 наступною метою буде повноцінний глобальний запуск гри. Однак жодних часових рамок для цього етапу не було надано.