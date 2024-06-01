Google представила нову функцію швидкої відповіді в Gmail для Android

Google офіційно представила нову функцію швидкої відповіді у своєму додатку Gmail для Android. Ця функція "Швидка відповідь" додає текстове поле безпосередньо внизу кожного електронного листа, що дозволяє користувачам легко і швидко відправляти короткі відповіді без переходу до повноекранного інтерфейсу створення повідомлення.

Споживачі також отримують можливість прикріплювати файли, редагувати список одержувачів та використовувати емодзі безпосередньо в цьому текстовому полі.









Google почала тестувати цю функцію з обраними користувачами ще в листопаді минулого року, а тепер вона стала доступною для всіх, оновивши функцію Android.

Google також може додати впровадити "Gemini" в програмі Gmail для Android.