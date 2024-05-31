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АНАЛІТИКА

Смарткільце Galaxy Ring буде доступне у 8 розмірах, працюватиме до 9 днів та отримає режим Lost Mode для пошуку

17:45 31.05.2024 |

Новини IT

Смарткільце Galaxy Ring буде доступне у 8 розмірах, працюватиме до 9 днів та отримає режим Lost Mode для пошуку

 

Схоже, що смарткільце Samsung Galaxy Ring вийде на ринок незабаром. Про це свідчить проходження сертифікації пристрою в Федеральній комісії зі зв'язку США (FCC). Документація також розкрила деякі характеристики та відомості про кільце.

База даних FCC вказує на різні розміри кільця, починаючи з 5 до 12, і кожному розміру присвоєно власний номер моделі: SM-Q503, SM-Q502, SM-Q501, SM-Q500, SM-Q509, SM-Q508, SM-Q507, SM-Q506, SM-Q505. Пристрої найбільшого розміру отримають акумулятор місткістю 22,5 мАг. Для версій розміром від 8 до 11 місткість акумулятора становитиме 18,5 мАг, а найменші моделі матимуть батарею на 17 мАг. Згідно з попередніми припущеннями, розумне кільце може працювати без підзарядки до 9 днів.

Galaxy Ring позиціюється як монітор здоров'я, який допоможе користувачу стежити за своїм серцем і кровотоком за допомогою вбудованої ЕКГ та інших відповідних сенсорів.

Судячи з аналізу коду застосунку Samsung Find, смарткільце матиме режим Lost mode. Ця функція дозволить швидко знайти загублений пристрій. Після активації цього режиму в застосунку розпочне блимати індикатор, вбудований у Galaxy Ring. Застосунок повідомить користувача, якщо індикатор блимає або якщо не вдається встановити з'єднання, щоб активувати індикатор.

Ціна пристрою очікується в діапазоні $300-350. Для роботи зі смарткільцем може додатково знадобитися підписка на Samsung Health за $10 на місяць. Але наразі не підтверджено, чи є підписка обов'язковою для використання Galaxy Ring чи ні.

Планується, що новий продукт для здоров'я з'явиться разом з іншими важливими анонсами, такими як Galaxy Z Fold 6, Flip 6 та Galaxy Watch 7 Ultra на Galaxy Unpacked за кілька тижнів. В документації FCC фігурує Samsung Galaxy Ring в чорному кольорі. На виставці MWC також демонструвалися версії в кольорах золото та срібло.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Samsung
 

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