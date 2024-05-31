Наступники Dimensity 7050: MediaTek представила процесори Dimensity 7300 і Dimensity 7300X

Компанія MediaTek провела захід, на якому показала лінійку процесорів Dimensity 7300.

До нової серії увійшло два чипи: Dimensity 7300 і Dimensity 7300X. Процесори мають майже ідентичні характеристики. Єдина відмінність - Dimensity 7300X підтримує два дисплеї. Такий чип використовуватимуть лише складані пристрої.

Новинки побудовані за 4-нанометровим техпроцесом. Чипи отримали 4 ядра Cortex-A78 з тактовою частотою 2.5 ГГц і чотири ядра Cortex-A55. Порівняно з Dimensity 7050, новинки стали більш енергоефективними та продуктивними. Обидва SoC мають графіку Mali-G615 GPU і MediaTek HyperEngine для ігор. Процесори підтримують Bluetooth LE Audio, 5G і камери з роздільною здатністю до 200 МП.

Коли чекати

На жаль, MediaTek не розповіла, коли на ринку з'являться пристрої з новими чіпами, але якщо вірити чуткам, одним з перших смартфонів з чипом Dimensity 7300X буде Motorola Razr 50. Гаджет мають випустити цього літа.