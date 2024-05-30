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АНАЛІТИКА

Тепер усі користувачі ChatGPT зможуть безплатно спробувати нові функції моделі GPT-4o, але з обмеженнями

12:24 30.05.2024 |

Новини IT

 

Відтепер у всіх користувачів ChatGPT буде змога скористатися новими функціями моделі GPT-4o, яку було представлено нещодавно. Про це повідомляє The Verge.

Такі функції, як аналіз даних, створення діаграм, завантаження файлів і кастомні GPT були доступні лише користувачам, у яких є підписка ChatGPT Plus, Teams і Enterprise.

Однак тепер нові можливості стають відкритими для всіх людей, зокрема й тих, хто користується безплатною версією ChatGPT. Проте певні обмеження все ж будуть.

Приміром, користувачі, у яких немає платної підписки, не зможуть створювати власні кастомні GPT. Крім того, у них будуть й інші обмеження - коли вони досягнуть ліміту повідомлень, використовуючи GPT-4o, то автоматично повернуться до GPT-3.5.

Одна функція, яку користувачі не почують, - це суперечливий голос Sky. OpenAI вилучила його після того, як користувачі звернули увагу на його подібність до голосу Скарлетт Йоганссон.

Нагадаємо, що на початку травня OpenAI представила свою нову модель штучного інтелекту GPT-4o, яка значно розширює можливості обробки мовлення, порівняно з GPT-4.

GPT-4o розширює можливості попередньої моделі GPT-4 завдяки мультимодальності, тобто використанні не тільки текстових даних для навчання, але й відео, аудіо, зображень та іншої візуальної інформації.
За матеріалами: Mezha.media
 

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