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Opera використовуватиме Gemini від Google для роботи функцій ШІ

11:52 30.05.2024 |

Новини IT

Opera використовуватиме Gemini від Google для роботи функцій ШІ

 

Opera оголосила про нове партнерство з Google, в рамках якого вони будуть використовувати моделі штучного інтелекту Gemini для покращення функцій свого браузера Aria AI.

Це включає генерацію зображень за допомогою Imagen 2, а також покращене перетворення тексту в мовлення у «моді розмови». Opera пропонує браузери на основі Chromium для всіх платформ і є одним із найпопулярніших браузерів.

Opera використовуватиме Gemini від Google для роботи функцій ШІ

 

За даними StatCounter, це другий за популярністю браузер, який попередньо не встановлений на пристроях. І незабаром він використовуватиме Google Gemini.

Зазначимо, що це не є пряма інтеграція Gemini як чат-бота, але використання моделей Gemini за лаштунками для підвищення функціональності інтелектуальних можливостей браузера Opera.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Google
 

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