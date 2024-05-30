Фінансові новини
- |
- 30.05.24
- |
- 12:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Opera використовуватиме Gemini від Google для роботи функцій ШІ
11:52 30.05.2024 |
Opera оголосила про нове партнерство з Google, в рамках якого вони будуть використовувати моделі штучного інтелекту Gemini для покращення функцій свого браузера Aria AI.
Це включає генерацію зображень за допомогою Imagen 2, а також покращене перетворення тексту в мовлення у «моді розмови». Opera пропонує браузери на основі Chromium для всіх платформ і є одним із найпопулярніших браузерів.
За даними StatCounter, це другий за популярністю браузер, який попередньо не встановлений на пристроях. І незабаром він використовуватиме Google Gemini.
Зазначимо, що це не є пряма інтеграція Gemini як чат-бота, але використання моделей Gemini за лаштунками для підвищення функціональності інтелектуальних можливостей браузера Opera.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Байдена сигналізують про готовність дозволити Україні бити по РФ зброєю США, - Politico
|Міноборони Німеччини вважає, що удари по РФ краще обговорювати непублічно
|Польща не накладала обмежень на використання Україною польської зброї, українці можуть воювати, як хочуть
|Україна починає страхувати інвесторів від воєнних та політичних ризиків
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Найбільша в історії операція проти ботнетів призвела до затримань в Україні
|Opera використовуватиме Gemini від Google для роботи функцій ШІ
|Ігри YouTube Playables стали доступні на Android, iOS та в браузері — але поки не в Україні
|Neuralink Ілона Маска хоче провести випробування мозкового чипа на трьох людях
|OpenAI почала навчати наступну GPT і має намір створити загальний штучний інтелект (AGI)
|Китайські вчені розробили водяні акумулятори, які зберігають удвічі більше енергії, ніж літій-іонні
Бізнес
|Tesla збільшила викиди парникових газів на 20% у 2023 році
|Google оновлює свій алгоритм. І це назавжди змінить інтернет
|Вчені створили шумопоглинаючі шовкові простирадла, які звукоізолюють кімнати
|Стартап Ілона Маска на основі штучного інтелекту оцінили в $24 мільярди
|Ілон Маск хоче випустити суперкомп’ютер від xAI
|GPT-4 перевершує людей-аналітиків у прогнозуванні корпоративних прибутків, – дослідження Чиказького університету
|Китай створив інвестфонд на $47 млрд для держпідтримки виробників мікрочипів