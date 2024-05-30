Opera використовуватиме Gemini від Google для роботи функцій ШІ

Opera оголосила про нове партнерство з Google, в рамках якого вони будуть використовувати моделі штучного інтелекту Gemini для покращення функцій свого браузера Aria AI.

Це включає генерацію зображень за допомогою Imagen 2, а також покращене перетворення тексту в мовлення у «моді розмови». Opera пропонує браузери на основі Chromium для всіх платформ і є одним із найпопулярніших браузерів.

За даними StatCounter, це другий за популярністю браузер, який попередньо не встановлений на пристроях. І незабаром він використовуватиме Google Gemini.

Зазначимо, що це не є пряма інтеграція Gemini як чат-бота, але використання моделей Gemini за лаштунками для підвищення функціональності інтелектуальних можливостей браузера Opera.