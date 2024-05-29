Neuralink Ілона Маска хоче провести випробування мозкового чипа на трьох людях

Neuralink Ілона Маска має намір залучити трьох пацієнтів для випробувань свого мозкового чипа. Як очікується, вони триватимуть кілька років. Про це пише Reuters.

Компанія випробовує імплантат, призначений для того, щоб дати паралізованим пацієнтам можливість користуватися цифровими пристроями силою думки.

Торік Neuralink планувала залучити до досліджень 10 пацієнтів, коли звернулася до американських регуляторних органів щодо клінічних випробувань.

Передбачається, що Neuralink завершить дослідження в 2026 році, а в 2031 році буде готова повна картина випробувань компанії.

У тестуваннях братимуть участь пацієнти у віці від 22 до 75 років. Вони повинні мати обмежену рухливість без поліпшення протягом щонайменше одного року, з очікуваною тривалістю життя 12 місяців або більше.

У пацієнтів мають бути обмежені або відсутні рухи кисті, зап'ястя та передпліччя внаслідок травми спинного мозку або неврологічного розладу, що називається бічний аміотрофічний склероз (БАС).

У січні Neuralink імплантувала чип у мозок свого першого пацієнта. Він паралізований нижче плечей через нещасний випадок у 2016 році. Пристрій дозволив чоловікову грати у відеоігри, переглядати інтернет-сторінки і переміщати комп'ютерний курсор на ноутбуці силою думки.