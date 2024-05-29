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АНАЛІТИКА

OpenAI почала навчати наступну GPT і має намір створити загальний штучний інтелект (AGI)

09:53 29.05.2024 |

Новини IT

OpenAI почала навчати наступну GPT і має намір створити загальний штучний інтелект (AGI)

 

OpenAI заявила про початок навчання нової флагманської моделі штучного інтелекту. Вона прийде на зміну GPT-4, яка керує чатботом ChatGPT. Компанія заявляє про наступний рівень можливостей, а зокрема про прагнення створити не менш як загальний штучний інтелект (AGI) - ШІ, якій може робити все, що й людський мозок. Нова модель ШІ буде рушієм для чатботів, цифрових помічників, генераторів зображень та пошукових платформ.

«OpenAI нещодавно розпочала навчання своєї наступної передової моделі, і ми очікуємо, що отримані системи виведуть нас на наступний рівень можливостей на нашому шляху до AGI. Хоча ми пишаємося тим, що створюємо та випускаємо моделі, які є провідними в галузі як за можливостями, так і за безпекою, ми вітаємо активну дискусію в цей важливий момент», - йдеться у блозі компанії.

Компанія також повідомила, що створює «Комітет з безпеки» (Safety and Security Committee), щоб досліджувати ризики, пов'язані з новою технологією.До складу «Комітету» входять Сем Альтман, а також члени правління Брет Тейлор (голова правління OpenAI та співзасновник стартапу обслуговування клієнтів Sierra AI, Адам Д'Анджело (генеральний директор Quora та програми-агрегатора моделей штучного інтелекту Poe), Ніколь Селігман (колишня виконавча віцепрезидентка та головний юрисконсульт Sony Corporation). У компанії заявили, що нові напрацьовані ним правила можуть бути введені в дію наприкінці літа або восени.

Експерти не мають єдиної думки щодо того, коли буде створений загальний штучний інтелект, але компанії неухильно нарощують потужність технології, демонструючи помітний стрибок кожні два-три роки. Навчання моделей ШІ може тривати місяці або навіть роки. Після завершення навчання компанії зазвичай витрачають ще кілька місяців на тестування технології та її тонке налаштування для загального використання. Це може означати, що наступна модель OpenAI з'явиться лише через дев'ять місяців, рік або більше.
За матеріалами: ITC.ua
 

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