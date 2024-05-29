Китайські вчені розробили водяні акумулятори, які зберігають удвічі більше енергії, ніж літій-іонні

Китайські вчені створили новий тип акумулятора на водяній основі, який є більш ефективним у зберіганні енергії, ніж стандартні літій-іонні акумулятори. Дослідники заявляють, що ці нові батареї також є безпечнішими.

Команда поділилася своїми висновками щодо нового типу акумулятора в дослідженні, опублікованому в Nature Energy наприкінці квітня.

Одне з найважливіших відкриттів полягає в тому, що ці акумулятори мають набагато більшу енергоємність, порівняно з літій-іонними батареями. Це досягнуто завдяки використанню нового комплекту електроліту з іонами броміду, що значно підвищило щільність енергії батареї. Додавання броміду у розчин електроліту дозволило водяним батареям утримувати вдвічі більше енергії, що робить їх конкурентоспроможними з літій-іонними акумуляторами.

Дослідники сподіваються, що це підвищення ефективності допоможе поширити використання водяних акумуляторів, особливо в контексті їхньої безпеки. Це може сприяти значному зменшенню ризиків, пов'язаних з використанням традиційних літій-іонних батарей.