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АНАЛІТИКА

Китайські вчені розробили водяні акумулятори, які зберігають удвічі більше енергії, ніж літій-іонні

09:35 29.05.2024 |

Новини IT

Китайські вчені розробили водяні акумулятори, які зберігають удвічі більше енергії, ніж літій-іонні

 

Китайські вчені створили новий тип акумулятора на водяній основі, який є більш ефективним у зберіганні енергії, ніж стандартні літій-іонні акумулятори. Дослідники заявляють, що ці нові батареї також є безпечнішими.

Команда поділилася своїми висновками щодо нового типу акумулятора в дослідженні, опублікованому в Nature Energy наприкінці квітня.

Одне з найважливіших відкриттів полягає в тому, що ці акумулятори мають набагато більшу енергоємність, порівняно з літій-іонними батареями. Це досягнуто завдяки використанню нового комплекту електроліту з іонами броміду, що значно підвищило щільність енергії батареї. Додавання броміду у розчин електроліту дозволило водяним батареям утримувати вдвічі більше енергії, що робить їх конкурентоспроможними з літій-іонними акумуляторами.

Дослідники сподіваються, що це підвищення ефективності допоможе поширити використання водяних акумуляторів, особливо в контексті їхньої безпеки. Це може сприяти значному зменшенню ризиків, пов'язаних з використанням традиційних літій-іонних батарей.
За матеріалами: gagadget.com
 

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