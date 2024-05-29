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Японська компанія Kirin представила електричну ложку, яка може «посолити» вашу їжу
17:31 28.05.2024 |
Японський виробник Kirin анонсував незвичайний гаджет. Йдеться про електричну ложку, яка може "посолити" страву. Ложка має спеціальні електроди, які пускають струм на язик, створюючи легкий присмак унамі.
Перед випуском ложки, фахівці Kirin об'єдналася з професором Хомеї Міясіта (Homei Miyashita) з Університету Мейдзі, щоб протестувати технологію на паличках для їжі, під'єднаних до наручного батарейного блоку. Виробник стверджує, що палички збільшували солоність смаку на 50 відсотків.
Головна мета нового гаджета - змусити людей харчуватися здоровішою їжею, дозволяючи їм їсти продукти з низьким вмістом натрію і не засмучуватися через те, що страва несолона.
Пристрій уже почали продавати в Японії, але в обмеженій кількості - 200 штук. Новинка коштує ¥19 800 (близько $127). Виробник збирається випустити пристрій на глобальний ринок наступного року. У планах Kirin продати до мільйона ложок за п'ять років.
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