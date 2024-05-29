Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Японська компанія Kirin представила електричну ложку, яка може «посолити» вашу їжу

17:31 28.05.2024 |

Новини IT

Японська компанія Kirin представила електричну ложку, яка може «посолити» вашу їжуЯпонський виробник Kirin анонсував незвичайний гаджет. Йдеться про електричну ложку, яка може "посолити" страву. Ложка має спеціальні електроди, які пускають струм на язик, створюючи легкий присмак унамі.

Перед випуском ложки, фахівці Kirin об'єдналася з професором Хомеї Міясіта (Homei Miyashita) з Університету Мейдзі, щоб протестувати технологію на паличках для їжі, під'єднаних до наручного батарейного блоку. Виробник стверджує, що палички збільшували солоність смаку на 50 відсотків.

Японська компанія Kirin представила електричну ложку, яка може «посолити» вашу їжу

 

Головна мета нового гаджета - змусити людей харчуватися здоровішою їжею, дозволяючи їм їсти продукти з низьким вмістом натрію і не засмучуватися через те, що страва несолона.

Пристрій уже почали продавати в Японії, але в обмеженій кількості - 200 штук. Новинка коштує ¥19 800 (близько $127). Виробник збирається випустити пристрій на глобальний ринок наступного року. У планах Kirin продати до мільйона ложок за п'ять років.
За матеріалами: gagadget.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,3958
  0,0946
 0,23
EUR
 1
 43,9708
  0,2118
 0,48

Курс обміну валют на вчора, 11:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,0938  0,18 0,46 40,9979  0,49 1,21
EUR 43,5333  0,25 0,58 44,3188  0,29 0,67

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3500  0,07 0,17 40,3800  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес