Amazfit запускає продажі свого інноваційного розумного кільця Helio у США

Amazfit, відомий виробник розумних годинників і фітнес-трекерів, уперше вступає на ринок розумних каблучок із новим продуктом - Amazfit Helio Ring. Цей пристрій, який було анонсовано на виставці CES 2024, тепер доступний у США після початкового періоду попереднього замовлення.

Amazfit Helio Ring коштує 299,99 доларів, але покупці можуть отримати знижку, обравши одну з різних пропозицій за пакетами. Наприклад, при купівлі розумного годинника Amazfit T-Rex Ultra, Falcon або Cheetah Pro, можна отримати знижку в 150 доларів на кільце Helio.

Каблучка Helio виготовлена з титанового сплаву і важить менше 4 грамів. Вона ідеально підходить для відстеження відновлення і сну, має водонепроникність 10 ATM і може надавати такі дані, як оцінка сну, повний час відновлення, рівень кисню в крові, варіабельність серцевого ритму під час сну і спочилий серцевий ритм під час сну.

Наразі Amazfit Helio Ring доступний тільки в розмірах 10 і 12, але компанія обіцяє додати більше варіантів розмірів у майбутньому. Покупці також отримують безкоштовний тримісячний доступ до Zepp Aura і шестимісячний доступ до Zepp Fitness.



