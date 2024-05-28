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Вчені створили шумопоглинаючі шовкові простирадла, які звукоізолюють кімнати
09:41 28.05.2024 |
Вчені з Массачусетського технологічного інституту розробили нову звукоізоляційну плівку, засновану на шовкових простирадлах, яка не лише гасить звук, але й відбиває його назад до джерела.
Ця технологія може значно покращити звукоізоляцію у квартирах з тонкими стінами, зменшуючи шуми до 37 децибелів та випромінюючи до 70 децибелів звуку, використовуючи лише 8 × 8 см квадрат шовку.
Дослідження, опубліковане в журналі Advanced Materials, показує, що ця технологія може мати значний потенціал для застосування в житлових приміщеннях, забезпечуючи ефективну звукоізоляцію та зниження шуму, які проходять через стіни.
Під час випробувань вчені змогли змусити ці шовкові простирадла випромінювати до 70 децибел звуку, зменшуючи зайві звуки до 37 децибел, що робить їх ідеальними для використання в житлових приміщеннях.
Дослідники використовували п'єзоелектричні волокна у шовку, які дозволяють матеріалу деформуватися під впливом електричного струму, що створює звукові хвилі та забезпечує ефективну звукоізоляцію.
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