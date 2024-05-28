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АНАЛІТИКА

Стартап Ілона Маска на основі штучного інтелекту оцінили в $24 мільярди

23:06 27.05.2024 |

Новини IT

 
Стартап Ілона Маска на основі штучного інтелекту xAI залучив $6 млрд фінансування. Загальна вартість компанії таким чином оцінюється в $24 млрд.

Про це пише Reuters.

Раунд фінансування був підтриманий такими інвесторами, як, зокрема, Andreessen Horowitz і Sequoia Capital.

До цього оцінка компанії становила $18 млрд.

Гроші будуть використані для виведення на ринок перших продуктів xAI, створення передової інфраструктури та прискорення досліджень і розробки майбутніх технологій.

Розвиток ШІ

Раніше директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що розвиток та поширення технологій штучного інтелекту вдарить по світовому ринку праці "як цунамі".

За її словами, штучний інтелект, ймовірно, вплине на 60% робочих місць у країнах з розвиненою економікою та на 40% робочих місць у всьому світі в найближчі два роки.

У травні 2024 року Рада Європи ухвала першу конвенцію щодо захисту прав людини і демократії в умовах розвитку технологій штучного інтелекту.

У квітні Кабінет Міністрів України схвалив концепцію державної цільової науково-технічної програми з використання технологій штучного інтелекту у пріоритетних галузях економіки на період до 2026 року.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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