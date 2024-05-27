Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ілон Маск хоче випустити суперкомп’ютер від xAI

15:43 27.05.2024 |

Новини IT

 

Ілон Маск заявив інвесторам, що його стратап xAI, який займається розробкою штучного інтелекту, має на меті створити суперкомп'ютер для роботи наступної версії чатбота Grok. Про це пише Reuters із посиланням на звіт від The Information.

За словами Маска, для навчання другої версії чатбота Grok було використано приблизно 20 тисяч графічних процесорів NVIDIA H100, а от для третьої та подальших версій знадобиться понад 100 тисяч таких чипів,

Для того, щоб такий чатбот міг повністю розкритися, xAI має намір випустити суперкомп'ютер, який зараз планується на осінь 2025 року.

Повідомляється, що над цим комп'ютером xAI може працювати у партнерстві з Oracle - однією з найбільших компаній, яка займається розробкою систем керування базами даних та знарядь для розробки баз даних.

Коли комп'ютер буде готовий, групи чипів від NVIDIA будуть щонайменше у чотири рази більші за розмір найбільших кластерів графічних процесорів, які існують зараз. Чипи H100 є найпопулярнішими на ринку штучного інтелекту, тому зараз на них дуже великий попит, що може спричинити проблеми для таких амбіційних планів.

Ілон Маск запустив xAI у липні 2023 року, як альтернативу OpenAI та іншим компаніям, які стрімко почали розвиватися у сфері штучного інтелекту.
За матеріалами: Mezha.media
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,3012
  0,1859
 0,46
EUR
 1
 43,7590
  0,2680
 0,62

Курс обміну валют на сьогодні, 10:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,9096  0,13 0,34 40,5069  0,21 0,52
EUR 43,2838  0,31 0,71 44,0250  0,25 0,58

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2800  0,23 0,57 40,3050  0,24 0,60
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес