Фінансові новини
- |
- 27.05.24
- |
- 18:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Як посієш наволоком, то і вродить ненароком, а як посієш густо, то не буде пусто"
Українське прислів'я
GPT-4 перевершує людей-аналітиків у прогнозуванні корпоративних прибутків, – дослідження Чиказького університету
14:44 27.05.2024 |
Дослідники з Чиказького університету виявили, що великі мовні моделі (LLM) можуть аналізувати фінансову звітність з точністю, яка не тільки відповідає, але й часто перевершує результати професійних аналітиків. Революційні висновки, детально викладені в робочому документі під назвою "Аналіз фінансової звітності за допомогою великих мовних моделей", передбачають значні наслідки для майбутнього фінансового аналізу та прийняття рішень, повідомляє Venture Beat.
Дослідження було зосереджене на GPT-4, великій мовній моделі, яку розробила компанія OpenAI, і тестувало її здатність аналізувати корпоративну фінансову звітність та прогнозувати майбутнє зростання прибутків. Прикметно, що GPT-4 перевершив людей-аналітиків навіть тоді, коли йому були надані лише стандартизовані, анонімні баланси та звіти про прибутки та збитки без будь-якого текстового контексту.
"Ми виявили, що точність прогнозування за допомогою LLM знаходиться на одному рівні з продуктивністю вузько навченої сучасної моделі ML", - зазначають автори. "Передбачення LLM не випливає з його навчальної пам'яті. Замість цього ми виявили, що LLM генерує корисні описові уявлення про майбутні результати діяльності компанії".
У дослідженні GPT-4 перевершив людських аналітиків, які зазвичай прогнозують з точністю в діапазоні 53-57%. Дослідники використовували новий метод, що включає підказки "ланцюжка думок", щоб керувати міркуваннями ШІ, допомагаючи йому імітувати аналітичний процес фінансових аналітиків, визначаючи тенденції, обчислюючи коефіцієнти та синтезуючи інформацію для формування прогнозів.
"У сукупності наші результати свідчать про те, що LLM можуть відігравати центральну роль у прийнятті рішень", - підсумовують дослідники.
Вони пояснюють успіх GPT-4 широкою базою знань і здатністю розпізнавати закономірності та бізнес-концепції, що дозволяє йому здійснювати інтуїтивне міркування навіть за умови неповної інформації.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Встановили рекорд. ГУР вночі атакувало загоризонтну РЛС на відстані більше 1800 км, - джерело
|Міноборони Данії та ще восьми європейських країн пропонують ЄС розширити співпрацю з ВПК України
|Столтенберг закликав союзників по НАТО дозволити Україні бити по території РФ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Ілон Маск хоче випустити суперкомп’ютер від xAI
|GPT-4 перевершує людей-аналітиків у прогнозуванні корпоративних прибутків, – дослідження Чиказького університету
|Китай створив інвестфонд на $47 млрд для держпідтримки виробників мікрочипів
|Apple пояснила, як давно видалені фотографії знову з’явились на пристроях з iOS
|Успіхи Nvidia за 5 років збільшили статки Дженсена Хуанга з $3 млрд до $90 млрд
|SpaceX витрачає значні ресурси на протидію російським спробам глушити Starlink - Маск
Бізнес
|«Казав, що винайшов біткоїн». Cуд визнав Крейгf Райтf брехуном
|NASA увімкнула на станції Psyche футуристичні двигуни Холла — зараз апарат рухається зі швидкістю 133,2 тис. км/год
|NVIDIA планує щороку випускати новий чип для штучного інтелекту
|Qualcomm представила мінікомп’ютер зі Snapdragon X для розробників
|realme GT 6T: LTPO AMOLED-дисплей із частотою 120 Гц, чип Snapdragon 7+ Gen 3, батарея на 5500 мАг із зарядкою на 120 Вт
|Південна Корея виділить 19 мільярдів доларів на підтримку своїх виробників мікросхем
|Lenovo представила два ноутбука на ARM-процесорі Snapdragon X Elite з підтримкою Copilot+