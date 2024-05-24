Mozilla розповіла, що планує додати у Firefox у майбутньому

Mozilla оприлюднила "дорожню карту", яка описує її плани щодо того, над якими новими функціями Firefox вона зараз працює і що планує реалізувати у браузері у майбутньому.

По-перше, це те, що користувачі просили у Mozilla вже давно - а саме вертикальні вкладки. Така функція є в багатьох інших браузерах і доступна для Firefox у вигляді розширень, проте скоро має з'явитися й у вигляді нативної підтримки. Розробник ще у квітні випустив тестову збірку Firefox Nightly з такою можливістю, тож можна сподіватися на її швидку появу і в релізному каналі.

Ще одна функція, яку обіцяє Mozilla - групування вкладок. Знов-таки, її можна зараз додати через встановлення одного з доступних розширень, але згодом потреба в них відпаде.

Нова система керування профілями запропонує зручне керування персональними та робочими сеансами й швидке перемикання між ними - розробник не вдається в подробиці, але хочеться сподіватись, що поміж іншого це також зберігатиме вхід на сайти під різними обліковими записами, наприклад, Google або Microsoft.

Крім того, Mozilla обіцяє представити шпалери для нових вкладок, кращу оптимізацію меню та "інтуїтивно зрозумілі налаштування конфіденційності". На жаль, обіцяного доведеться трохи почекати - за словами розробника, всі ці функції планується реалізувати "протягом наступного року".