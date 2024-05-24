Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Mozilla розповіла, що планує додати у Firefox у майбутньому

12:59 24.05.2024 |

Новини IT

 

Mozilla оприлюднила "дорожню карту", яка описує її плани щодо того, над якими новими функціями Firefox вона зараз працює і що планує реалізувати у браузері у майбутньому.

По-перше, це те, що користувачі просили у Mozilla вже давно - а саме вертикальні вкладки. Така функція є в багатьох інших браузерах і доступна для Firefox у вигляді розширень, проте скоро має з'явитися й у вигляді нативної підтримки. Розробник ще у квітні випустив тестову збірку Firefox Nightly з такою можливістю, тож можна сподіватися на її швидку появу і в релізному каналі.

Ще одна функція, яку обіцяє Mozilla - групування вкладок. Знов-таки, її можна зараз додати через встановлення одного з доступних розширень, але згодом потреба в них відпаде.

Нова система керування профілями запропонує зручне керування персональними та робочими сеансами й швидке перемикання між ними - розробник не вдається в подробиці, але хочеться сподіватись, що поміж іншого це також зберігатиме вхід на сайти під різними обліковими записами, наприклад, Google або Microsoft.

Крім того, Mozilla обіцяє представити шпалери для нових вкладок, кращу оптимізацію меню та "інтуїтивно зрозумілі налаштування конфіденційності". На жаль, обіцяного доведеться трохи почекати - за словами розробника, всі ці функції планується реалізувати "протягом наступного року".
За матеріалами: Мezha.media
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,9205
  0,0955
 0,24
EUR
 1
 43,3137
  0,2031
 0,47

Курс обміну валют на сьогодні, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7750  0,14 0,34 40,2992  0,15 0,36
EUR 42,9769  0,08 0,18 43,7704  0,12 0,27

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,0500  0,18 0,46 40,0650  0,16 0,41
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес