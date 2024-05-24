Фінансові новини
- |
- 24.05.24
- |
- 14:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Mozilla розповіла, що планує додати у Firefox у майбутньому
12:59 24.05.2024 |
Mozilla оприлюднила "дорожню карту", яка описує її плани щодо того, над якими новими функціями Firefox вона зараз працює і що планує реалізувати у браузері у майбутньому.
По-перше, це те, що користувачі просили у Mozilla вже давно - а саме вертикальні вкладки. Така функція є в багатьох інших браузерах і доступна для Firefox у вигляді розширень, проте скоро має з'явитися й у вигляді нативної підтримки. Розробник ще у квітні випустив тестову збірку Firefox Nightly з такою можливістю, тож можна сподіватися на її швидку появу і в релізному каналі.
Ще одна функція, яку обіцяє Mozilla - групування вкладок. Знов-таки, її можна зараз додати через встановлення одного з доступних розширень, але згодом потреба в них відпаде.
Нова система керування профілями запропонує зручне керування персональними та робочими сеансами й швидке перемикання між ними - розробник не вдається в подробиці, але хочеться сподіватись, що поміж іншого це також зберігатиме вхід на сайти під різними обліковими записами, наприклад, Google або Microsoft.
Крім того, Mozilla обіцяє представити шпалери для нових вкладок, кращу оптимізацію меню та "інтуїтивно зрозумілі налаштування конфіденційності". На жаль, обіцяного доведеться трохи почекати - за словами розробника, всі ці функції планується реалізувати "протягом наступного року".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Компанія сестри голови Нацполіції торгує пальним із фігурантами справ, – ЗМІ
|Застосунок «Резерв+» можна буде пред’явити при перетині кордону вже в другій половині червня
|Порошенко везе на фронт 2 тисячі денних та нічних FPV-дронів і «Мавіків»
|США готують новий пакет допомоги для ЗСУ на $275 млн, до нього увійдуть боєприпаси для артилерії та реактивні системи HIMARS
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Mozilla розповіла, що планує додати у Firefox у майбутньому
|У Великій Британії розпочали розслідування щодо функції Recall від Microsoft через потенційні ризики для безпеки користувачів
|«Казав, що винайшов біткоїн». Cуд визнав Крейгf Райтf брехуном
|NASA увімкнула на станції Psyche футуристичні двигуни Холла — зараз апарат рухається зі швидкістю 133,2 тис. км/год
|NVIDIA планує щороку випускати новий чип для штучного інтелекту
|Qualcomm представила мінікомп’ютер зі Snapdragon X для розробників
|realme GT 6T: LTPO AMOLED-дисплей із частотою 120 Гц, чип Snapdragon 7+ Gen 3, батарея на 5500 мАг із зарядкою на 120 Вт
Бізнес
|Lenovo представила два ноутбука на ARM-процесорі Snapdragon X Elite з підтримкою Copilot+
|SpaceX продемонструвала перший супутниковий відеодзвінок через Starlink Direct to Cell
|Microsoft Edge перекладатиме голосом відео YouTube, LinkedIn, Reuters та деяких інших сайтів — поки не українською
|У ЄС зменшилась частка бензинових та дизельних автівок
|Китай навчає ШІ філософії Сі Цзіньпіна та вимагає від розробників узгодженості моделей з «лінією партії»
|Volkswagen ID.Code дебютував як концепт майбутнього
|Microsoft додає нову функцію штучного інтелекту до буфера обміну у Windows 11