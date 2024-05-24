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У Великій Британії розпочали розслідування щодо функції Recall від Microsoft через потенційні ризики для безпеки користувачів
10:00 24.05.2024 |
Офіс інформаційного комісара (ICO) у Великій Британії починає розслідування щодо Recall - нової функції від Microsoft на основі штучного інтелекту. Її перевірять щодо потенційних ризиків для безпеки користувачів. Про це повідомляє Sky News.
"Ми звертаємося до Microsoft із запитами, щоб зрозуміти, які заходи захисту існують для захисту конфіденційності користувачів", - розповів представник ICO.
Recall - це нова функція, яку Microsoft представила нещодавно. Вона буде доступна лише для власників комп'ютерів Copilot+ із процесорами NPU.
Вона зберігатиме скриншоти будь-яких активностей користувача - вкладки у браузері, відкриті папки чи файли, переписки у месенджерах та навіть паролі, якщо їх було видно на екрані. Користувач зможе знаходити їх у будь-який момент.
Попри те, що компанія стверджує, що всі скриншоти зберігатимуться локально на комп'ютерах користувачів і до них ніхто інший не матиме доступу, така кількість даних в одному місце все одне викликає занепокоєння в ICO.
Зокрема існують побоювання, що ці скриншоти жодним чином не будуть шифруватися чи приховуватися, а отже якщо зловмисник зможе отримати доступ до комп'ютера з функцією Recall, він так само зможе отримати доступ до всіх активностей за минулі три місяці.
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