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АНАЛІТИКА

NASA увімкнула на станції Psyche футуристичні двигуни Холла — зараз апарат рухається зі швидкістю 133,2 тис. км/год

09:37 24.05.2024 |

Новини IT

 

NASA увімкнула електричні двигуни Холла на Psyche, космічному кораблі, який зараз плавно рухається до багатого металом однойменного небесного тіла у пояс астероїдів за Марсом. Агентство повідомляє, що зараз Psyche знаходиться в режимі крейсерської швидкості, через шість місяців після запуску 13 жовтня 2023 року на ракеті SpaceX.

Раніше NASA вперше в історії агенції використовувала Psyche для тестування лазерного зв'язку в глибокому космосі. Корабель випустив комунікаційний промінь до Землі з відстані близько 16 млн км. Очікується, що до 2029 року він досягне своєї цілі та тезки, астероїда Психея, і буде обертатися навколо нього протягом двох років, спостерігаючи та надсилаючи дані. Вчені підозрюють, що Психея насправді є зачатковим ядром планети, або планетезималлю.

 

Іонний двигун є відносно новим та одночасно досить старим для NASA. Агенція працювала над цією технологією ще до того, як американські астронавти вперше полетіли на Місяць. Перший іонний двигун був випробуваний у 1964 році.

Двигун не має рухомих частин - він створює тягу, збуджуючи частинки ксенону, які відштовхуються та виходять із двигуна. Існує багато різних типів іонних двигунів, у тому числі магнітні двигуни Холла, які використовує Psyche. Відсутність рухомих частин робить їх міцними, вони споживають мало палива, тому легші та можуть використовуватися на менших космічних кораблях. Крім того, вони мають футуристичний вигляд коли працюють.


NASA вперше використала іонний двигун як основний у 1998 році на Deep Space 1, місії для випробування «різних передових технологій для майбутніх міжпланетних завдань». У 2007 році Dawn став «першою виключно науковою» місією НАСА, яка використовувала іонні двигуни для польотів, доки не закінчився гідразин - паливо двигунів орієнтації.

Іонні двигуни недостатньо потужні, щоб запустити ракету з Землі, але вони можуть досягати дуже високих швидкостей з часом у космосі. NASA повідомляє, що зараз Psyche рухається зі швидкістю 37 км на секунду, або 133 200 км на годину, і зрештою досягне майже 200 тис. км/год.
За матеріалами: ITC.ua
 

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