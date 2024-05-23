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NVIDIA планує щороку випускати новий чип для штучного інтелекту
16:09 23.05.2024 |
NVIDIA повідомила про високі фінансові результати, а акції компанії досягли $1000, зокрема завдяки чипам для штучного інтелекту. Тепер, щоб продовжити отримувати високі доходи, компанія планує випускати нові чипи для ШІ щороку. Про це пише The Verge.
Гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг розповів, що після випуску чипа Blackwell компанія переходить на щорічні релізи, на відміну від попередніх релізів, коли компанія оновлювала процесори кожні два роки, як-от Ampere у 2020-му, Hopper у 2022-му та власне Blackwell у 2024-му.
"Я можу оголосити, що після Blackwell є ще один чип. Ми переходимо на однорічний ритм", - розповів Хуанг.
Відомий аналітик Мін-Чі Куо також раніше розповідав, що наступного року компанія представить архітектуру Rubin, на котрій вийде графічний процесор R100.
Попри амбітні плани компанії в аналітиків виникають питання, як NVIDIA збирається продавати наступні покоління процесорів, поки добре продаються попередні - приміром, як NVIDIA продаватиме Blackwell, поки Hopper досі актуальний.
Дженсен Хуанг розповів, що насамперед нові покоління графічних процесорів для штучного інтелекту електрично та механічно зворотно сумісні та запускають те саме програмне забезпечення, а отже перехід між процесорами відбудеться легко.
"Ми очікуємо, що попит деякий час перевищуватиме пропозицію, оскільки ми переходимо на H200 та оскільки ми переходимо на Blackwell. Усі прагнуть вивести свою інфраструктуру в мережу. І причина цього в тому, що вони заощаджують гроші та заробляють гроші, і вони хочуть зробити це якомога швидше", - каже Хуанг.
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