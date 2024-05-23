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АНАЛІТИКА

Qualcomm представила мінікомп’ютер зі Snapdragon X для розробників

14:09 23.05.2024 |

Новини IT

Qualcomm представила мінікомп’ютер зі Snapdragon X для розробників

 

Qualcomm представила для розробників новий мінікомп'ютер Snapdragon Dev Kit for Windows, який схожий на Mac Mini. Про це повідомляє The Verge.

За $899 він оснащений процесором Snapdragon X Elite із графічним процесором 4,6 TFLOP. Також комп'ютер має 32 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5x та 512 ГБ сховища NVMe.

Qualcomm представила мінікомп’ютер зі Snapdragon X для розробників

 

Qualcomm також додала тут чимало портів - три USB4 Type-C, два USB3.2 USB-A, порт ethernet, 3,5 мм джек для навушників, HDMI та порт живлення, який підтримує блок живлення потужністю 180 Вт.

Серед іншого мінікомп'ютер також має Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 і достатньо потужності, щоб одночасно запускати три монітори 4K.

Qualcomm представила мінікомп’ютер зі Snapdragon X для розробників

 

Поки що невідомо, чи буде цей мінікомп'ютер доступний для купівлі усім охочим, оскільки на сайті Qualcomm покупців зараз просять заповнити форму, тож його продаж може бути обмеженим для певних користувачів.
За матеріалами: Mezha.media
 

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