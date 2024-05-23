realme GT 6T: LTPO AMOLED-дисплей із частотою 120 Гц, чип Snapdragon 7+ Gen 3, батарея на 5500 мАг із зарядкою на 120 Вт

Новинка є майже повною копією моделі realme GT Neo 6 SE, яка на початку квітня дебютувала в Китаї. З відмінностей realme GT 6T варто виділити зарядку на 120 Вт. Для порівняння, realme GT Neo 6 SE поставляється із зарядкою на 100 Вт. Інші характеристики новинки такі самі.

realme GT 6T отримав дисплей BOE з LTPO AMOLED-матрицею, діагоналлю 6.78", роздільною здатністю 1.5K, частотою оновлення 120 Гц, склом Gorilla Glass Victus 2, а також піковою яскравістю 6000 ніт. Новинка працює під управлінням процесора Snapdragon 7+ Gen 3 у парі з 8/12 ГБ ОЗП LPDDR5x і накопичувачем UFS 3.1 на 128/256/512 ГБ. У гаджеті встановлена батарея на 5500 мАг. Також смартфон отримав захист IP65, NFC, стереодинаміки та ІЧ-датчик для управління технікою.

Продажі realme GT 6T почнуться найближчим часом. Новинка буде доступна в Індії за ціною від $372.











