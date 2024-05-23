Lenovo представила два ноутбука на ARM-процесорі Snapdragon X Elite з підтримкою Copilot+

Lenovo представила два ноутбуки нового покоління: Yoga Slim 7x та ThinkPad T14s Gen 6. Вони відрізняються процесорами Qualcomm Snapdragon X Elite, побудованими на ARM-архітектурі та підтримкою генеративного штучного інтелекту Copilot+ компанії Mircosoft, вбудованого в спеціальну версію Windows 11. Lenovo Yoga Slim 7x позиціонується как ноутбук для людей творчих професій, а Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 призначений для працівників корпоративного ринку.





Процесор Qualcomm Snapdragon X Elite

Процесор Qualcomm Snapdragon X Elite має 12-ядерний центральний процесор Oryon, графічний процесор Adreno і нейронний процесор Hexagon. Він забезпечує продуктивність до 45 трильйонів операцій на секунду (TOPS). В основі Snapdragon X Elite лежить ARM-архітектура, що забезпечує високу продуктивність та тривалий час роботи (це, традиційно, зветься енергоефективністю). Останні удосконалення Microsoft і Copilot+ дозволяють користувачам Windows-ноутбуків з ARM-процесорами використовувати велику мовну модель (LLM) навіть без підключення до інтернету.

Mircosoft Copilot+

Copilot+ - це вдосконалений ШІ-асистент, створений для покращення ефективності роботи розробників програмного забезпечення. Він використовує штучний інтелект для надання рекомендацій і автозаповнення коду, що допомагає зменшити кількість помилок і прискорити процес розробки. Copilot+ інтегрується з популярними середовищами розробки та підтримує різні мови програмування. Цей інструмент може генерувати фрагменти коду, пропонувати виправлення помилок і навіть допомагати з документацією. Нова версія Copilot+ забезпечує роботу з генеративним штучним інтелектом на базі великої мовної моделі, що допомагає користувачам у повсякденних задачах. Це наступний рівень технологій після появи комп'ютерів та інтернету.

Переваги Lenovo Slim 7x

Lenovo Yoga Slim 7x дозволяє творцям витрачати менше часу на редагування чи рендеринг зображень. Нейронний процесор Hexagon надає вбудований доступ до таких функцій, як створення зображень за текстовим описом, розширене редагування фото та відео, створення тексту та отримання підказок.

Додаткові можливості включають покращену якість камери та відеодзвінків, аудіо високої чіткості, стрімінг 4K, швидше підключення до Інтернету та посилену безпеку конфиденційної інформації. Пристрій надзвичайно енергоефективний, забезпечуючи автономну роботу до кількох днів від батареї. Lenovo AI Core працює в парі з процесором Snapdragon X Elite, динамічно регулюючи потужність і ефективність залежно від завдання. Це означає доступ до потужних функцій з підтримкою штучного інтелекту в тонкому портативному пристрої.

Lenovo Yoga Slim 7x важить лише 1,28 кг і має товщину 12,9 мм, тому він настільки ж портативний, як і потужний. Проєкти візуалізуються на яскравому сенсорному дисплеї PureSight OLED з діагоналлю 14,5 дюйма, співвідношенням сторін 16:10, роздільною здатністю 3K (3072x1920 пікселів), частотою оновлення 90 Гц і піковою яскравістю 1000 ніт із підтримкою 100% колірної гами sRGB і P3, а також технології зниження блакитного випромінювання TUV Rheinland Low Blue Light. Інфрачервона вебкамера з роздільною здатністю FHD (1920 x 1080 пікселів) та інтерфейсом мобільного промислового процесора (MIPI) забезпечує чіткіше зображення під час відеодзвінків і має чотири мікрофони Voice ID для максимально точної передачі розмови. Аудіо звучить з реалістичною чистотою завдяки звуковій системі Lenovo Premium Suite із чотирма динаміками. Клавіатура Premium Suite має хід 1,5 мм на кожній з клавіш. Покриття Yoga з жировідштовхуючими властивостями покращує досвід набору тексту, а трекпад розміром до 135x80 мм забезпечує більшу точність у дорозі.

Lenovo Yoga Slim 7x має екологічний дизайн без пластику в пакувальних матеріалах. Пристрій поставляється в коробках із FSC-сертифікованого паперу, а амортизуючі блоки виготовлені з пресованої паперової маси. Компанія Lenovo забезпечує для покупців пристрою послугу компенсації CO2, купуючи компенсаційні кредити для підтримки проєктів, спрямованих на зменшення викидів CO2. Yoga Slim 7x також відповідає вимогам для послуги Lenovo Premium Care, що забезпечує персоналізоване обслуговування обладнання та програмного забезпечення від досвідчених технічних фахівців.

Переваги ThinkPad T14s Gen 6

ThinkPad T14s Gen 6 - це перший комерційний Copilot+ ноутбук Lenovo, що встановлює новий стандарт продуктивності для бізнес-ноутбуків на Windows. Завдяки процесору Snapdragon X Elite та графічному процесору Adreno, пристрій забезпечує потужні можливості штучного інтелекту з обчислювальними можливостями 45 TOPS. Copilot+ оптимізує звичайні завдання завдяки генеративному ШІ та машинному навчанню, а також інтеграції з Microsoft 365, надаючи користувачам персоналізованого помічника на основі ШІ.

ThinkPad T14s Gen 6 оснащений пам'яттю LPDDR5x до 64 ГБ у тонкому 14-дюймовому форм-факторі. Високоякісна інфрачервона FullHD-камера з фізичним затвором забезпечує чітке відео, а підтримка Wi-Fi 7 і 5G дозволяє постійно бути на зв'язку та залишатися сучасним ноутбуком надовго. Батарея 58 Вт/год забезпечує багатоденну автономну роботу.

Завдяки співпраці Lenovo, Qualcomm і Microsoft, понад сто корпоративних програм оптимізовані для процесора Snapdragon, охоплюючи керування пристроями, співпрацю, продуктивність і захист даних. ThinkPad T14s Gen 6 допомагає керувати ризиками завдяки функціям безпеки ThinkShield, виявленню загроз та захищеному процесу завантаження на основі ШІ. Партнери з ПЗ, такі як SentinelOne, забезпечують багаторівневий захист від програм-вимагачів.

ThinkPad T14s Gen 6 також пропонує послуги налаштування та розгортання на базі Lenovo TruScale, що дозволяє ІТ-адміністраторам стратегічно керувати розгортанням ПК з ШІ. Ці служби захищають конфіденційну інформацію, забезпечуючи гнучкість та контроль, необхідні для задоволення бізнес-потреб.

ThinkPad T14s Gen 6 відзначається елегантним дизайном з вузькими рамками та екраном 14 дюймів, а також екологічним підходом у виробництві та пакуванні, що включає FSC-сертифікований папір та відсутність пластику в пакувальних матеріалах.

Технічні характеристики ноутбуків Yoga Slim 7x та ThinkPad T14s Gen 6

Характеристика Lenovo Yoga Slim 7x Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 Розміри та вага (мм, кг) 325 x 225.15 x 12.9, від 1.28 кг 313.6 x 219.4 x 16.9, від 1.24 кг Дисплей 14.5”, 3K, OLED, 90 Гц 14”, WUXGA, IPS, 400 ніт Процесор Qualcomm Snapdragon X Elite Графіка Qualcomm Adreno™ GPU Пам'ять До 32 ГБ LPDDR5X 8448 MHz Dual Channel До 64 ГБ LPDDR5X 8533MT/s Dual Channel Сховище До 1 ТБ PCIe Gen 4 2242 M.2 Операційна система Windows 11 Батарея 70 Вт/год 58 Вт/год Камера Вебкамера FHD, 4 мікрофони Інфрачервона FHD камера, 2 мікрофони Порти 2 X USB Type-C™, 2 X USB-A, HDMI 2.1 1 X USB Type-C, 2 x USB-A, 2 x USB-C (USB4), HDMI 2.1 Аудіо Dolby Atmos® Audio Dolby Audio, подвійний динамік Сумісність Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 Безпека Зчитувач відбитка пальця, dTPM, ПК із захищеним ядром Зчитувач відбитка пальця, dTPM Кольори Блакитний (Cosmic Blue) Чорний (Eclipse Black)

Ціни та початок продажів

Компанія Lenovo ще не повідомила про ціни ноутбуків Yoga Slim 7x та ThinkPad T14s Gen 6 та терміни постачання їх на ринок.