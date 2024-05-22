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Microsoft додає нову функцію штучного інтелекту до буфера обміну у Windows 11
12:55 22.05.2024 |
Microsoft додає нову функцію Advanced Paste у PowerToys для Windows 11. Вона може допомогти людям прискорити робочі процеси, хоча для найбільш "вражаючих" задач потрібні будуть кредити OpenAI API, повідомляє The Verge.
Advanced Paste включено до PowerToys версії 0.81, і після ввімкнення її можна активувати за допомогою спеціальної комбінації клавіш: Windows + Shift + V. Це відкриває текстове вікно Advanced Paste, яке пропонує варіанти форматування тексту, включаючи звичайний текст, розмітку та JSON.
Також можна увімкнути функцію "Вставити зі штучним інтелектом" (Paste with AI) у налаштуваннях вставки. Користувачі побачать вікно OpenAI, в якому можна задати бажану обробку - скорочення тексту, переклад, генерування коду, переписування з повсякденного стилю на професійний тощо.
Однак для застосування цієї функції є певні умови. Користувачам потрібно буде додати ключ OpenAI API в PowerToys, а також придбати кредити для облікового запису OpenAI. Кредити API відрізняються від кредитів платного акаунта ChatGPT.
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