Microsoft під час презентації у понеділок, 20 травня, окрім двох новинок - Surface Pro та Surface Laptop - також презентувала нове покоління комп'ютерів Copilot+, розроблених для штучного інтелекту. Вони повністю зосередженні на нових процесорах Qualcomm Snapdragon X Elite та Plus і можливостях ШІ.

Компанія заявляє, що комп'ютери Copilot+ - це найшвидші та найрозумніші комп'ютери з Windows, які коли-небудь створювалися. За даними Microsoft, нові процесори Snapdragon X Elite та Plus здатні виконувати до 40 трильйонів операцій за секунду, мають доступ до найдосконаліших моделей ШІ та автономність, яка досягає цілого дня.





Комп'ютери Copilot+ будуть доступні від виробників-партнерів, таких як Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo та Samsung, а також на власних пристроях Microsoft, як-от вищезгадані Surface Pro та Surface Laptop.

"Протягом минулого року ми спостерігали неймовірні темпи інновацій ШІ в хмарі з Copilot, що дозволяє нам робити те, про що ми навіть не мріяли. Тепер ми починаємо нову главу з інновацій ШІ на пристрої. Ми повністю переосмислили весь ПК - від кремнію до операційної системи, рівня додатків до хмари - зі штучним інтелектом у центрі, що стало найзначнішою зміною платформи Window за десятиліття", - йдеться у заяві Microsoft.

Microsoft оголосила про наступне покоління комп'ютерів Copilot+ для штучного інтелекту

Microsoft представила нову системну архітектуру, щоб об'єднати потужність центрального процесора, графічного процесора та нового нейронного процесора NPU. Нові комп'ютери також будуть підключені до великих та малих мовних моделей, які працюють на хмарному сервісі Azure, що дозволить досягати нових рівнів продуктивності.

За інформацією компанії, Copilot+ у 20 разів потужніші та у 100 разів ефективніші для виконання робочих навантажень ШІ та забезпечують найкраще прискорення ШІ. Компанія навіть каже, що вони перевершують 15-дюймовий MacPook Air від Apple на 58% у постійній багатопотоковій продуктивності та забезпечують кращу роботу від акумулятора.

Ще однією особливістю Copilot+ є краща реалізація нативних програм на ARM, зокрема серед власних програм компанії, як-от Teams, PowerPoint, Outlook, Word, Excel, OneDrive та OneNote. Microsoft також каже, що Chrome, Spotify, Zoom, WhatsApp, Blender, DaVinci Resolve мають нативну підтримку ARM, щоб забезпечити ще кращу продуктивність.

Крім того, компанія піклується про безпеку, тому комп’ютери Copilot+ матимуть персоналізовані елементи керування конфіденційністю, щоб допомогти захистити особисті дані.