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Microsoft показала нові ноутбуки Surface Laptop із процесорами Snapdragon X
17:41 21.05.2024 |
Microsoft показала не лише оновлений Surface Pro, а й два нові ноутбуки Surface Laptop із чипами Snapdragon X. Вони також стануть частиною нового покоління ПК, яке компанія називає Copilot Plus.
Покупцям на вибір буде доступно два ноутбук: 13,8-дюймовий, вартість якого починається з $999, та 15-дюймовий за ціною від $1299.
Обидва ноутбуки мають сенсорні HDR дисплеї, вони також оснащені процесорами Snapdragon X Plus із 10 ядрами або Elite із 12 ядрами, мають по два порти USB-C та один USB-A, порт для навушників, Wi-Fi 7, вебкамеру яка підтримуватиме 1080р відео та початкові версії з 16 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ SSD-сховищем.
Також є варіації ноутбуків із 64 ГБ оперативної пам'яті та 1 ТБ сховищем, але варіант із 64 ГБ оперативки тимчасово буде доступний лише за попереднім замовленням, а отже їх можна буде отримати до 18 червня, коли пристрої почнуть відправляти покупцям.
Microsoft також обіцяє до 20 годин відтворення відео на одному заряді акумулятора на 13,8-дюймовій моделі та до 22 годин відтворення на 15-дюймовій моделі. Компанія запевняє, що при браузингу в інтернеті час роботи 13,8-дюймового Surface Laptop складе до 13 годин, а 15-дюймового - до 15.
Microsoft зазначає, що нові Surface Laptop є на 80% швидшими за попередні покоління. Вони також мають окремі NPU чипи для кращої роботи функцій штучного інтелекту на ноутбуках, зокрема нової функції Recall, яка дозволяє користувачам швидше знаходити інформацію у папках, документах та навіть сторонніх програмах за допомогою Copilot.
Серед іншого, Microsoft обіцяє нові функції на основі штучного інтелекту для нових ноутбуків. Окрім вищезгаданої Recall тут також є переклад дзвінків у реальному часі та ефекти Windows Studio для вебкамери, які покращують освітлення, усувають шум та розмивають фон.
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