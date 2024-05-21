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FDA дало «зелене світло» Neuralink Ілона Маска на імплантацію мозкового чипа другому пацієнту
18:07 20.05.2024 |
Управління з продовольства та медикаментів (FDA) США дало "зелене світло" Neuralink Ілона Маска на імплантацію мозкового чипа другій людині, схваливши запропоновані компанією способи розв'язання проблеми, яка виникла у першого учасника випробувань. Про це пише The Wall Street Journal.
Новина з'явилася невдовзі після оголошення про те, що Neuralink шукає ще одного пацієнта, щоб імплантувати йому мозковий чип. Він стане другою людиною, якій проведуть таку операцію.
Як відомо, першим пацієнтом, якому імплантували чип Neuralink, став Нолан Арбо. Операція відбулася в січні і вже невдовзі стало відомо, що Нолан може подумки керувати комп'ютерною мишею та навіть грати у шахи силою думки.
Однак недавно з'ясувалося, що імплантований чип мав механічні пошкодження незабаром після операції. Деякі з 64 ниток до електродів чипа від'єдналися, тож пристрій не працював належним чином.
"Я був на такому високому рівні, а потім опустився так низько. Це було дуже, дуже важко, - поділився Нолан Арбо своїми відчуттями після того, як помітив, що пристрій став працювати інакше. - Я плакав".
За його словами, Neuralink повідомив йому про ситуацію. Однак зміни в програмному забезпечені, внесені компанією, допомогли першому пацієнту відновити багато можливостей пристрою.
Оскільки такий пристрій ніколи раніше не імплантували людині, Neuralink не знала, наскільки сильно зміститься мозок всередині черепа. В реальності виявилося, що мозок пацієнта рухався втричі швидше, ніж очікувала компанія.
Щоб нитки більше не від'єднувалися, одне із запропонованих рішень Neuralink, яке схвалили у FDA, полягає в тому, щоб імплантувати їх на вісім міліметрів порівняно з приблизно 3-5 міліметрами у випадку Нолана Арбо.
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