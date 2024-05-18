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АНАЛІТИКА

BlackRock веде переговори з урядами різних країн про інвестиції в ШІ

23:11 17.05.2024 |

Новини IT

 

 

Світовий інвестгігант BlackRock веде переговори з урядами різних країн про способи фінансування критично важливих інвестицій для підтримки штучного інтелекту, включаючи збільшення енергопостачання.

Про це заявив в п'ятницю генеральний директор інвестфонду Ларрі Фінк, пише Reuters.

"Центри обробки даних зі штучним інтелектом потребуватимуть більше енергії, ніж ми могли собі уявити. Ми в G7 не маємо достатньої потужності", - визнав Фінк.

"Я думаю, що це створить справжній конкурентний виклик для країн", - додав він.

Фінк вважає, що центри обробки даних, швидше за все, будуть будуватися там, де енергопостачання дешевше, що підвищить потребу в державних субсидіях у тих регіонах, де витрати на енергію не є конкурентоспроможними.

Інвестиції в будівництво центрів обробки даних і заводів з виробництва мікросхем, що підтримують технології ШІ і забезпечують їх енергопостачання, які BlackRock оцінює "в трильйони доларів", вимагають участі приватних інвесторів, додав Фінк.

У вівторок Японія заявила, що передбачає зростання виробництва електроенергії на 35-50% до 2050 року через зростаючий попит з боку напівпровідникових заводів і центрів обробки даних, що підтримують ШІ.

"Ми ведемо переговори з багатьма урядами про те, як ми можемо залучити приватний капітал", - заявили в BlackRock, додавши, що країни G7 не можуть взяти на себе всі ці витрати з огляду на ризик "фіскальної кризи".
За матеріалами: Економічна правда
 

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