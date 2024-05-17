Intel представила програму Thunderbolt Share, що дозволяє об’єднувати два ПК в один

Intel оголосила про запуск нової програми з назвою Thunderbolt Share, яка революціонізує спосіб взаємодії між комп'ютерами. Ця інноваційна технологія дозволяє двом ПК працювати як один, спільно використовуючи мишу, клавіатуру, екрани, пам'ять та інші ресурси.

Програма Thunderbolt Share застосовує кабель Thunderbolt для з'єднання комп'ютерів, який забезпечує швидку передачу даних і низьку затримку. Поки що програма підтримує лише операційну систему Windows, але Intel вивчає можливості розширення її функціоналу на інші ОС.

Одним із ключових переваг Thunderbolt Share є можливість швидкої передачі файлів, синхронізації даних та безперешкодного обміну ресурсами між двома комп'ютерами. Це особливо корисно для користувачів, які хочуть спростити перехід між різними пристроями або безпечно ділитися файлами.

Thunderbolt Share дозволяє віддзеркалювати екран одного комп'ютера на інший з високою якістю зображення.

Запуск програми Thunderbolt Share заплановано на другу половину 2024 року, і вона буде доступна лише на певних моделях ПК та аксесуарів. Intel вже має партнерські відносини з провідними виробниками обладнання, такими як Lenovo, Acer, MSI, Razer та інші.

Ця інноваційна програма від Intel відкриває нові можливості для спільної роботи та обміну даними між комп'ютерами, що робить її важливим кроком у напрямку майбутнього взаємодії між пристроями.