Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

TikTok запускає довгі відео, компанія збирається відібрати у Youtube лідерство

09:53 17.05.2024 |

Новини IT

 

TikTok у тестовому режимі запустив можливість завантаження довгих відео тривалістю до 60 хвилин. Поки що функція тестується на обмеженій кількості користувачів і невідомо коли стане доступною усім і чи стане взагалі.

Наразі TikTok займає домінуюче положення у ніші коротких відео, але компанія активно шукає ніші, в яких можна рости, і найбільша світова відеоплатформа від Google є ласим шматком. На подібний крок зовсім недавно пішла і Spotify.

Крім того багато компаній викладають перші епізоди своїх ТВ-шоу для безкоштовного перегляду на Youtube для розкрутки і залучення аудиторії. Такі спроби були і у TikTok, але тоді доводилося розбивати епізод на 10-хвилинні фрагменти. Збільшення ліміту цілком зможе залучити цю аудиторію.
За матеріалами: gagadget.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,4305
  0,1466
 0,37
EUR
 1
 42,8452
  0,0049
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3239  0,12 0,30 39,8843  0,10 0,26
EUR 42,6348  0,06 0,13 43,3461  0,13 0,30

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3900  0,10 0,25 39,4250  0,09 0,22
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес