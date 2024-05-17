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TikTok запускає довгі відео, компанія збирається відібрати у Youtube лідерство
09:53 17.05.2024 |
TikTok у тестовому режимі запустив можливість завантаження довгих відео тривалістю до 60 хвилин. Поки що функція тестується на обмеженій кількості користувачів і невідомо коли стане доступною усім і чи стане взагалі.
Наразі TikTok займає домінуюче положення у ніші коротких відео, але компанія активно шукає ніші, в яких можна рости, і найбільша світова відеоплатформа від Google є ласим шматком. На подібний крок зовсім недавно пішла і Spotify.
Крім того багато компаній викладають перші епізоди своїх ТВ-шоу для безкоштовного перегляду на Youtube для розкрутки і залучення аудиторії. Такі спроби були і у TikTok, але тоді доводилося розбивати епізод на 10-хвилинні фрагменти. Збільшення ліміту цілком зможе залучити цю аудиторію.
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