Фінансові новини
- |
- 16.05.24
- |
- 20:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Google Play Protect використовуватиме штучний інтелект для попередження користувачів про неправильну поведінку застосунків
17:38 16.05.2024 |
Google Play Protect представляє нову функцію Live Threat Detection, яка використовує штучний інтелект для аналізу використання чутливих дозволів і взаємодії з іншими додатками та послугами.
Live Threat Detection буде доступна на пристроях від кількох виробників, які мають Google Play Services, і її запуск планується на кінець цього року. Більшість користувачів Android використовують свої телефони з Google Play Services, що дає їм доступ до таких застосунків Google, як Google Play Store і супутні послуги Google Play Protect.
На конференції Google I/O 2024 було оголошено про ключове оновлення AI для Play Protect, щоб поліпшити виявлення шахрайства та зловживань з боку підозрілих додатків. Google Play Live Threat Detection - це нова функція, яка використовує можливості ШІ для поліпшення безпеки пристрою.
Якщо виявлено підозрілу поведінку застосунку, Google Play Protect може відправити його в Google для додаткової перевірки. Система може попередити користувачів або відключити застосунок, якщо підтверджено шкідливу поведінку. Раніше Google покладався тільки на хмарні методи для сканування додатків, які працюють підозріло. Однак деякі додатки виявляли різну поведінку під час роботи на пристрої в реальних умовах, ніж у хмарних умовах виявлення або в інших більш обмежених середовищах. Ця зміна спрямована на такі сценарії, оскільки модель AI на пристрої буде спостерігати за фактичною роботою програми на пристрої.
Google заявляє, що підозрілу поведінку виявлятимуть на пристрої, при цьому зберігаючи конфіденційність за допомогою Private Compute Core. Пізніше цього року нова функція Live Threat Detection буде розгорнута на пристроях від OPPO, HONOR, Lenovo, OnePlus, Nothing, Transsion, Sharp та інших виробників, а також на пристроях Google Pixel.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ППО і артилерія: Данія оголосила про нову військову допомогу Україні на 750 млн євро
ТОП-НОВИНИ
|Міністерка економіки скасовує наказ про бронювання працівників Glovo та Favbet
|Атака на Крим 15 травня: були знищені два МіГ-31, С-400 та склад з паливом, - ЗМІ
|У ніч на 15 травня на аеродромі у Бельбеку детонував головний склад ракетно-артилерійського озброєння, - «АТЕШ»
|Блінкен про удари по Росії: Україна сама обирає тактику
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Виробники дронів можуть отримати грант у рамках програми єРобота, що реалізується за участю Ощадбанку
У РУБРИЦІ
|Google Play Protect використовуватиме штучний інтелект для попередження користувачів про неправильну поведінку застосунків
|Незабаром Android зможе визначити, чи був ваш телефон вкрадений
|Kia EV6 отримав рестайлінг ззовні та всередині
|Apple офіційно анонсувала нові функції iOS 18
|Представлено Sony Xperia 1 VI: Snapdragon 8 Gen 3, LTPO-дисплей із частотою 1-120Hz, покращений звук і камера з оптичним зумом 7,1x
|Влада Канади заарештувала «криптокороля» Ейдена Плетерскі через аферу на $30 млн
|Microsoft просить частину персоналу у КНР переїхати на тлі напруженості між Китаєм і США
Бізнес
|LG відмовляється від ідеї гнучких OLED-телевізорів
|Хакери КНДР вкрали та відмили криптовалюту на 150 мільйонів доларів
|Google I/O 2024 – ера Gemini в пошуку і не тільки
|Google представив новий ШІ AlphaFold 3, який зможе модулювати ДНК і РНК та спростить розробку ліків
|Повний скан 1 мм³ людського мозку за допомогою ШІ зайняв 1,4 ПБ - дослідники просканувати 57 тис. клітин та 150 млн синапсів
|Штучний інтелект б'є по ринку праці, як «цунамі» – голова МВФ
|AMD продовжує наздоганяти Intel на ринку процесорів