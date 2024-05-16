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АНАЛІТИКА

Google Play Protect використовуватиме штучний інтелект для попередження користувачів про неправильну поведінку застосунків

17:38 16.05.2024 |

Новини IT

 

Google Play Protect представляє нову функцію Live Threat Detection, яка використовує штучний інтелект для аналізу використання чутливих дозволів і взаємодії з іншими додатками та послугами.

Live Threat Detection буде доступна на пристроях від кількох виробників, які мають Google Play Services, і її запуск планується на кінець цього року. Більшість користувачів Android використовують свої телефони з Google Play Services, що дає їм доступ до таких застосунків Google, як Google Play Store і супутні послуги Google Play Protect.

На конференції Google I/O 2024 було оголошено про ключове оновлення AI для Play Protect, щоб поліпшити виявлення шахрайства та зловживань з боку підозрілих додатків. Google Play Live Threat Detection - це нова функція, яка використовує можливості ШІ для поліпшення безпеки пристрою.

 Повідомлення про підозрілу поведінку застосунку

Якщо виявлено підозрілу поведінку застосунку, Google Play Protect може відправити його в Google для додаткової перевірки. Система може попередити користувачів або відключити застосунок, якщо підтверджено шкідливу поведінку. Раніше Google покладався тільки на хмарні методи для сканування додатків, які працюють підозріло. Однак деякі додатки виявляли різну поведінку під час роботи на пристрої в реальних умовах, ніж у хмарних умовах виявлення або в інших більш обмежених середовищах. Ця зміна спрямована на такі сценарії, оскільки модель AI на пристрої буде спостерігати за фактичною роботою програми на пристрої.

Google заявляє, що підозрілу поведінку виявлятимуть на пристрої, при цьому зберігаючи конфіденційність за допомогою Private Compute Core. Пізніше цього року нова функція Live Threat Detection буде розгорнута на пристроях від OPPO, HONOR, Lenovo, OnePlus, Nothing, Transsion, Sharp та інших виробників, а також на пристроях Google Pixel.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Google
 

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