Незабаром Android зможе визначити, чи був ваш телефон вкрадений

У новій версії операційної системи Android 15, розробники впровадили штучний інтелект для виявлення крадіжок. Ця функція дає змогу пристрою визначити незвичайні або підозрілі дії, які можуть вказувати на спробу крадіжки. При виявленні таких дій, система автоматично блокує пристрій, запобігаючи несанкціонованому доступу.

Google оголосила про низку нових функцій безпеки у своєму другому бета-релізі Android 15. Однією з ключових функцій є "Theft Detection Lock", яка може визначити момент, коли ваш телефон виривається з рук. Ця та інші функції будуть доступні не тільки в Android 15, а й на пристроях зі старішими версіями ОС, що дасть змогу розширити їхню доступність для більшої кількості користувачів.

Android використовує ШІ для блокування пристрою, якщо телефон виявляє дію, яка може вказувати на крадіжку

"Theft Detection Lock" працює, розпізнаючи незвичні рухи, які можуть вказувати на те, що ваш телефон був вихоплений з рук або зі столу. Для запобігання доступу зловмисника до інформації на вашому пристрої, екран автоматично блокується. Система також шукає інші сигнали, що вказують на недобросовісні дії та може заблокувати екран для захисту, якщо хтось намагається відключити його від мережі, щоб запобігти віддаленому доступу.

Google також представила новий спосіб віддаленого блокування екрана смартфона, якщо він потрапить у чужі руки. Відвідавши сайт android.com/lock, користувачі зможуть ввести свій номер телефону і відповісти на питання безпеки, щоб заблокувати свій пристрій. Це може бути корисним інструментом, якщо у вас є доступ тільки до телефону друга або родича. Усі ці функції будуть доступні пізніше цього року через оновлення Google Play Services для телефонів, що працюють на Android 10 або пізніших версіях.

Функція віддаленого блокування дає змогу швидко та віддалено заблокувати екран пристрою

Android 15 також вводить нові функції безпеки, включно з "Особистим простором" (Private spaces), що дають змогу поміщати додатки та інформацію в окрему приховану область на вашому телефоні, яку можна заблокувати унікальним PIN-кодом. Google також додає захист для випадків, коли телефон змушений перезавантажуватися, вимагаючи облікові дані власника під час наступного налаштування.