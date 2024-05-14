Google представив новий ШІ AlphaFold 3, який зможе модулювати ДНК і РНК та спростить розробку ліків

Google DeepMind представила на Google I/O вдосконалену версію своєї моделі штучного інтелекту, яка прогнозує не лише структуру білків, але й структуру "всіх молекул життя".

Результати роботи нової моделі AlphaFold 3 допоможуть дослідникам у галузі медицини, сільського господарства, матеріалознавства та розробки ліків перевірити потенційні відкриття.

Попередні версії AlphaFold лише передбачали структуру білків. AlphaFold 3 виходить за рамки цього і може моделювати ДНК, РНК та менші молекули, які називаються лігандами, що розширює можливості моделі для наукового використання.

DeepMind заявляє, що нова модель демонструє 50-відсоткове покращення точності прогнозування порівняно з попередніми моделями.

"AlphaFold 2 стала важливим етапом у розвитку структурної біології та відкрила можливості для нових дивовижних досліджень", - заявив на конференції генеральний директор DeepMind Деміс Хассабіс (Demis Hassabis). "AlphaFold 3 - це ще один крок на шляху використання ШІ для розуміння і моделювання біології".





AlphaFold 3 має бібліотеку молекулярних структур. Дослідники вводять список молекул, які вони хочуть об'єднати, після чого AlphaFold 3 використовує метод дифузії для створення 3D-моделі нової структури. Дифузія - це той самий тип ШІ-системи, який використовують генератори зображень зі штучним інтелектом, такі як Stable Diffusion, для компонування фотографій.

Новий ШІ має з'явитись "пізніше цього року".