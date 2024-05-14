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Штучний інтелект б'є по ринку праці, як «цунамі» – голова МВФ
13:09 14.05.2024 |
Штучний інтелект б'є по світовому ринку праці "як цунамі". Про це заявила в директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва в Цюріху, пише Reuters.
За її словами, в найближчі два роки штучний інтелект, ймовірно, вплине на 60% робочих місць у розвинених країнах і 40% робочих місць у всьому світі.
"У нас дуже мало часу, щоб підготувати до цього людей, підготувати до цього бізнеси", - сказала вона на заході, організованому Швейцарським інститутом міжнародних досліджень, асоційованим з Цюріхським університетом.
Вона також вважає, що це може принести величезне підвищення продуктивності, якщо "ми добре з цим впораємося". Проте це також може призвести до більшої дезінформації і, звісно, до більшої нерівності в суспільстві.
Крім того, Крісталіна Георгієва зазначила, що світова економіка стала більш схильною до потрясінь в минулі роки, посилаючись на глобальну пандемію в 2020 році, а також війну в Україні.
У січні цього року МВФ вже прогнозував, що штучний інтелект вплине на майже 40% робочих місць у всьому світі, замінюючи одні та доповнюючи інші.
Оцінюючи потенційний вплив ШІ на світовий ринок праці, спеціалісти МВФ тоді заявили, що в багатьох випадках він, швидше за все, доповнюватиме людську працю.
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