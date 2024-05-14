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АНАЛІТИКА

Представлений Vivo X100 Ultra — флагман з телеоб’єктивом 200 МП та Snapdragon 8 Gen 3

22:52 13.05.2024 |

Новини IT

Представлений Vivo X100 Ultra — флагман з телеоб’єктивом 200 МП та Snapdragon 8 Gen 3

 

Представлений топовий флагман Vivo X100 Ultra з одною з найкращих камер для смартфонів. Телефон отримав 1" основну камеру з датчиком Sony LYT-900 та 200 МП перископічний телеоб'єктив з сенсором 1/1,4″ ISOCELL HP9, розробленим спільно з Samsung.

Датчик розміром 1/1,4" на перископічній камері є найбільшим телеоб'єктивом, встановленим на телефоні. Об'єктив має діафрагму f/2,67 та еквівалентну фокусну відстань 85 мм. Він також отримав покриття Zeiss T та сертифікат Zeiss APO, які свідчать про покращену чіткість та високоякісні контрастні краї.


Перископічний об'єктив має x3,7 оптичний зум, покращену на 20% світлочутливість. Режим макрознімання забезпечує збільшення x20. В наявності стабілізація фото CIPA 4.5, яка вважається чи не найкращою.

Це перший пристрій із власним алгоритмом BlueImage від Vivo, який розроблявся вісім років. Він розв'язує багато поширених проблем фотографування, включаючи світло позаду об'єктів та збереження деталей за слабкого освітлення. X100 Ultra також оснащений чіпом обробки зображень Vivo V3+, який підтримує запис та обробку портретного відео 4K.

Представлений Vivo X100 Ultra — флагман з телеоб’єктивом 200 МП та Snapdragon 8 Gen 3

 

Основна камера на 50 МП має датчик LYT-900 1/0,98", діафрагму f/1,75 і фокусну відстань 23 мм. Вона підтримує запис відео зі швидкістю до 4K 120 кадрів/с із виділеним відео в портретному режимі 4K та підтримкою Dolby Vision. Третя камера на задній панелі є еквівалентом 14 мм ультраширокої камери з датчиком LYT-600 розміром 1/2 дюйма 50 МП.

Представлений Vivo X100 Ultra — флагман з телеоб’єктивом 200 МП та Snapdragon 8 Gen 3

 

Смартфон X100 Ultra має вигнутий з боків 6,78" дисплей E7 LTPO AMOLED з роздільною здатністю 1440 x 3200 пікселів та частотою оновлення 1-120 Гц. Екран має пікову яскравість до 3000 ніт. Також екран оснащений фронтальною камерою на 50 МП та ультразвуковим сканером відбитків пальців.

Процесор Snapdragon 8 Gen 3 оснащений 12-16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X, присутній накопичувач UFS 4 256 ГБ - 1 ТБ. Акумулятор місткістю 5500 мАг підтримує дротове заряджання потужністю 80 Вт та бездротове 30 Вт. Vivo X100 Ultra підтримує 5.5G і двостороннє супутникове підключення в Китаї.

Vivo X100 Ultra поставляється в титановому, білому та сірому кольорах. Ціна в Китаї починається $900 за версію 12/256 ГБ і сягає $1105 за версію з 16 ГБ оперативної пам'яті та 1 ТБ накопичувачем.
За матеріалами: ITC.ua
 

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