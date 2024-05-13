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АНАЛІТИКА

Стартап Hubble Network встановив Bluetooth-з’єднання із супутником на відстані понад 600 км

17:30 13.05.2024 |

Новини IT

 

Hubble Network стала першою компанією в історії, яка встановила Bluetooth-з'єднання із супутником на орбіті, повідомляє TechCrunch.

Стартап запустив два супутники в березні цього року. Для цього була використана ракета-носій SpaceX Transporter-10.

Тепер Hubble Network підтвердила, що отримала сигнали від бортових 3,5-міліметрових Bluetooth-чипів з відстані понад 600 кілометрів.

Стартап запевняє, що його технологія може бути використана у логістиці, відстежуванні тварин, GPS-годинниках для дітей, на будівельних майданчиках або для моніторингу температури ґрунту.

Зараз Hubble розраховує на співпрацю з компаніями в галузях, які потребують оновлення даних раз на добу. Із запуском нових супутників компанія зможе запропонувати більшу частоту збору інформації та, можливо, навіть безперервний моніторинг.

Після запуску клієнту потрібно буде інтегрувати чипсети своїх пристроїв із відповідною прошивкою для підключення до мережі Hubble.

Компанія також запатентувала антену з фазованою решіткою, яку можна запустити на невеликому супутнику. Антени працюють майже як збільшувальне скло, і саме це дозволяє Bluetooth-чипу зв'язуватися із супутником Hubble.

Стартап Hubble Network встановив Bluetooth-з’єднання із супутником на відстані понад 600 км

 

Hubble планує запустити третій супутник влітку цього року. Також компанія планує й запуск четвертого супутника. Разом із першими двома вони утворять "бета-сузір'я" Hubble.

Наступні 32 супутники стартап планує запустити в четвертому кварталі 2025 року або на початку 2026 року, хоча провайдера для запуску ще не обрано.
За матеріалами: Mezha.media
 

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