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АНАЛІТИКА

Процесори AMD з архітектурою Zen 5 не підтримуватимуть Windows 10 — менеджер Lenovo

09:22 13.05.2024 |

Новини IT

 

Один з менеджерів Lenovo China зазначив, що процесори AMD Zen 5 Strix Point не отримають драйверів Windows 10. Виробник надає пріоритет сумісності з останньою версією Windows 11 24H2, що узгоджується тенденцією AMD до обчислень ШІ та інтеграції NPU у майбутні процесори.

Майбутні чипи Strix Point, які, за останніми даними, називатимуться Ryzen AI HX, вказують на прагнення AMD підтримуватимуть продуктивність ШІ на рівні 45 TOPS, а загальну системну продуктивність у компанії оцінюють у 77 TOPS. Оскільки нові обчислювальні технології скеровуватимуться штучним інтелектом, рух AMD до останньої версії Windows є виправданим. Проте це створить проблеми сумісності для користувачів Windows 10, які бажатимуть встановити нові процесори у свої системи.

Також менеджер розповів, що процесори AMD Zen 5 не зроблять велетенського стрибка у продуктивності - раніше за чутками йшлося про її підвищення на 40%.

«Звідки 40%? Я побачив, що Zen5 має 10% збільшення IPC порівняно з Zen4. У тесті CR23 1T збільшення склало понад 10%. Крім того, ентузіасти Win10 мають зауважити, що, починаючи з Strix Point, AMD не надаватиме драйвери Win10».

Він також зазначив, що неможливо досягти такого значного підвищення продуктивності в рамках одного покоління, і 10% покращення, досягнуте в майбутньому поколінні, заслуговує на увагу. Однак це може розчарувати людей, які вірять у попередні припущення.
За матеріалами: ITC.ua
 

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