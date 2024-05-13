Фінансові новини
- |
- 13.05.24
- |
- 16:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Процесори AMD з архітектурою Zen 5 не підтримуватимуть Windows 10 — менеджер Lenovo
09:22 13.05.2024 |
Один з менеджерів Lenovo China зазначив, що процесори AMD Zen 5 Strix Point не отримають драйверів Windows 10. Виробник надає пріоритет сумісності з останньою версією Windows 11 24H2, що узгоджується тенденцією AMD до обчислень ШІ та інтеграції NPU у майбутні процесори.
Майбутні чипи Strix Point, які, за останніми даними, називатимуться Ryzen AI HX, вказують на прагнення AMD підтримуватимуть продуктивність ШІ на рівні 45 TOPS, а загальну системну продуктивність у компанії оцінюють у 77 TOPS. Оскільки нові обчислювальні технології скеровуватимуться штучним інтелектом, рух AMD до останньої версії Windows є виправданим. Проте це створить проблеми сумісності для користувачів Windows 10, які бажатимуть встановити нові процесори у свої системи.
Також менеджер розповів, що процесори AMD Zen 5 не зроблять велетенського стрибка у продуктивності - раніше за чутками йшлося про її підвищення на 40%.
«Звідки 40%? Я побачив, що Zen5 має 10% збільшення IPC порівняно з Zen4. У тесті CR23 1T збільшення склало понад 10%. Крім того, ентузіасти Win10 мають зауважити, що, починаючи з Strix Point, AMD не надаватиме драйвери Win10».
Він також зазначив, що неможливо досягти такого значного підвищення продуктивності в рамках одного покоління, і 10% покращення, досягнуте в майбутньому поколінні, заслуговує на увагу. Однак це може розчарувати людей, які вірять у попередні припущення.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Російська база ППО на горі Ай-Петрі була атакована вранці, загинув командир частини, - ЗМІ
|Справа про розробку системи «Дзвін» для ЗСУ: НАБУ провело обшуки у колишнього начальника військ зв'язку
|Дрони СБУ вразили нафтобазу та електропідстанцію в Бєлгородській і Липецькій областях РФ - джерело
|Путін вирішив змінити Шойгу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Виробники дронів можуть отримати грант у рамках програми єРобота, що реалізується за участю Ощадбанку
У РУБРИЦІ
|США та Китай зустрінуться у Женеві аби обговорити ШІ - Reuters
|Google Wallet припиняє підтримку старих версій Android і Wear OS
|Apple досягла домовленості з OpenAI щодо впровадження ChatGPT в iPhone, - Bloomberg
|Процесори AMD з архітектурою Zen 5 не підтримуватимуть Windows 10 — менеджер Lenovo
|Renault представила новий кросовер Symbioz
|Вийшло перше музичне відео, повністю створене моделлю штучного інтелекту Sora від OpenAI
Бізнес
|OpenAI представила інструменти для виявлення ШІ-контенту
|У Пентагоні кажуть, що заблокували доступ до Starlink для росіян в Україні
|Процесор Apple M4 випереджає Intel Core i9-14900KS на 16% в тесті одноядерної продуктивності Geekbench
|Mercedes відходить від плану повного переходу на електромобілі
|Без VPN і дозволу уряду: в Китаї раптово запрацював заборонений WhatsApp
|Ferrari представила новий спорткар 12Cilindri
|Neuralink Ілона Маска повідомив, що його мозковий чип мав проблеми після імплантації першому пацієнту