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Вийшло перше музичне відео, повністю створене моделлю штучного інтелекту Sora від OpenAI
11:32 12.05.2024 |
На початку цього року OpenAI представила модель штучного інтелекту під назвою Sora, яка здатна створювати реалістичні відео високої роздільної здатності тривалістю до 60 секунд. Станом на сьогодні Sora залишається недоступною для широкої публіки, але OpenAI відкрила її для обраної групи візуальних художників, дизайнерів і кінематографістів, щоб оцінити потенційну шкоду та ризики, пов'язані з використанням цього ШІ.
Одним з перших користувачів Sora став Пол Трілло, письменник і режисер, якого тепер можна назвати автором першого офіційного музичного відео з використанням моделі Sora, повідомляє Venture Beat.
Відео зняте для інді-чілвейв виконавця Washed Out (Ернеста Везерлі Гріна-молодшого) на його новий сингл The Hardest Part. Ролик демонструє ефект безперервного масштабування, досягнутий шляхом зшивання серії з 55 кліпів створених з 700 роликів, які були згенеровані Sora. Ці кліпи були легко відредаговані за допомогою Adobe Premiere, про що Трілло детально розповів у соціальній мережі X. Він також додав, що вперше ідея відео з'явилася у нього 10 років тому, але тоді він відмовився від неї. Тепер Sora надала режисеру можливість повернутися до цієї задумки та все ж реалізувати її.
Трілло підкреслив, що відео було створено виключно за допомогою можливостей Sora з перетворення тексту у відео, без використання інших поширених методів, таких як ротоскопіювання або інших інструментів візуальних ефектів, які широко застосовуються в інших проєктах з використанням штучного інтелекту.
Попри в цілому позитивні відгуки на відео Washed Out, проєкт Трілло розпочав нову серію дебатів у творчій спільноті щодо етичних наслідків застосування ШІ в мистецтві, зокрема занепокоєння з приводу порушення авторських прав та належної компенсації митцям, чиї роботи використовуються для навчання таких моделей.
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