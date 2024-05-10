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АНАЛІТИКА

Huawei Pura 70 Ultra визнаний найкращим камерофоном світу за версією DxOMark

13:31 10.05.2024 |

Новини IT

 

Компанія Huawei нещодавно представила свою нову флагманську серію Android-смартфонів - Pura 70. Найпотужнішим смартфоном у серії став Huawei Pura 70 Ultra, який тепер очолює рейтинг камер смартфонів на DxOMark.

Раніше цю позицію посідав HONOR Magic6 Pro, за яким слідували Huawei Mate 60 Pro+ і OPPO Find X7 Ultra. Huawei Pura 70 Ultra посів перше місце, набравши 163 бали, що на 5 балів більше, ніж у другого пристрою.

Смартфон отримав 169 балів у категорії фотографій і 148 балів у категорії відео. Він прекрасно проявив себе в таких категоріях, як експозиція, колір, автофокус, шум, боке, теле і ширококутні знімки. Камера смартфона також отримала високі оцінки в категоріях Outdoor, Indoor, Lowlight і Friends & Family.

Скріншот результатів тесту Pura 70 Ultra на DxOMark

Huawei Pura 70 Ultra визнаний найкращим камерофоном світу за версією DxOMark

 

DxOMark відзначила такі плюси в камері Huawei Pura 70 Ultra:

* Універсальна камера, що забезпечує найкращі у своєму класі можливості мобільного фотографування на сьогоднішній день

* Підходить для всіх типів фотозйомки та умов освітлення, чи то на вулиці, чи то в приміщенні, чи то при слабкому освітленні

* Незмінно чудова якість зображення в ключових сферах фотографії, таких як експозиція, колір, автофокусування

* Найкращі у своєму класі можливості масштабування фотографій, що забезпечують виняткові результати зображення у всіх діапазонах зумування

* Швидке і точне автофокусування в поєднанні зі змінною діафрагмою дає змогу робити чудові портретні знімки, від однієї людини до групи, водночас адекватно фіксуючи момент

* Природний і плавний ефект розмиття на портретах з точною ізоляцією об'єкта

* Чудова якість зйомки крупним планом і макрозйомки, що забезпечує чітке і деталізоване зображення

Однак DxOMark також відзначив деякі недоліки. Під час зйомки відео спостерігається нерівномірне сприйняття картинки через нестабільність і втрату деталей зображення, особливо за слабкого освітлення.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Huawei
 

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