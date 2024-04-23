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АНАЛІТИКА

Android 15 зможе визначити, скільки ще працюватиме чип пам'яті у смартфоні

11:59 23.04.2024 |

Новини IT

 

Через заяви про семирічну підтримку пристрої Pixel Google працює над функцією збору та показу інформації про стан апаратного забезпечення, повідомляє Android Authority.

Те, що оновлення будуть доставлятись сім років - зовсім не означає, що смартфон пропрацює ці 7 років. З кінця минулого року Google працює над тим, щоб виводити на поверхню корисну інформацію про апаратне забезпечення пристрою.

Частина цієї інформації коротко відображалася на сторінці "Налаштування" > "Про телефон" > "Інформація про акумулятор", перш ніж її було вилучено у березневому оновленні Android 14 QPR2, оскільки ця сторінка, як передбачається, буде доступна лише в майбутніх Pixel 8a і наступних версіях.

Окрім інформації про стан акумулятора, Google також планує виводити на екран інформацію про стан накопичувача пристрою. Обидва набори інформації будуть доступні в новому застосунку "Діагностика пристрою".

В основі програми "Діагностика пристрою" лежить новий API терміну служби сховища в Android 15, який "повертає залишковий термін служби внутрішнього накопичувача у вигляді цілого числа у відсотках". Якщо API повертає, наприклад, 90, це означає, що залишилося 90% корисного ресурсу пристрою зберігання даних.

Хоча вищезгаданий патч ще не був інтегрований в AOSP, API вже присутній й активований в останньому випуску Android 15 beta 1. Це тому, що патч, який Google подав до AOSP, вже був інтегрований у внутрішню кодову базу Android від Google, яку компанія фактично використовує для створення своїх збірок Android.

Однак лише деякі пристрої (наприклад, лінійка Pixel від Google) показуватимуть залишковий термін служби з деталізацією в 1%, тоді як інші - з менш точною деталізацією у 10%. На деяких пристроях така діагностика чипа пам'яті взагалі може бути неможлива через апаратні обмеження.
За матеріалами: Мezha.media
Ключові теги: Google
 

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