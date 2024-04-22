Світові витрати на IT зростуть на 8% у 2024 році – прогнози Gartner

За прогнозами Gartner, світові витрати в галузі IT у 2024 році порівняно з 2023 роком зростуть на 8%, до $5,06 трильйона. Минулий прогноз передбачав зростання на 6,8%. Очікується також, що світові витрати на IT перевищать $8 трильйонів задовго до кінця десятиліття.

Витрати на системи центрів обробки даних виростуть на 10% у 2024 році порівняно з 4% збільшенням у 2023-му. Значною мірою це відбудеться завдяки плануванню впровадження генеративного штучного інтелекту (GenAI).

"Ми бачимо цикл історії, плану, виконання, коли йдеться про GenAI. У 2023 році підприємства розповідали історію GenAI, а у 2024 році ми бачимо, що більшість із них планують остаточне впровадження у 2025 році. Від постачальників технологій вимагається бути на крок попереду цього циклу, і вони вже знаходяться на етапі виконання... У 2024 році на сервери ШІ припадатиме близько 60% загальних витрат на сервери гіперскейлерів", - розповів Джон-Девід Лавлок, видатний віцепрезидент-аналітик Gartner.

За прогнозами Gartner, у 2024 році на системи центрів обробки даних витратять $259,6 мільярда. Програмне забезпечення у 2024 році побачить 13,9% приріст та витрати у розмірі $1,042 трильйона. Витрати на IT-сервіси зростуть на 9,7% до $1,52 трильйона, а на послуги зв'язку на 4,3% до $1,55 трильйона.

Також очікується, що через те, що середня тривалість життя мобільних телефонів скорочується, а споживачі та підприємства змінюють смартфони все частіше, витрати на девайси досягнуть $668 мільярдів, що дасть 3,6% приріст.