У США переконані, що новий чип Huawei на роки відстає від того, що є в американців

Міністерка торгівлі США Джина Раймондо каже, що останній смартфон Huawei з власним чипом показує, що Китай відстає від США у розробці передових мікросхем. Про це повідомляє Reuters.

В інтерв'ю для CBS News Раймондо розповіла, що 7-нанометровий чип у смартфоні Mate 60 Pro, який представили у серпні, якраз під час поїздки міністерки до Китаю, вважався символом технологічного відродження Китаю, однак він є гіршим за те, що виробляють США.

Також вона зазначила, що технологічний розрив свідчить про успіх адміністрації Байдена у запровадженні експортного контролю.

"Це говорить мені про те, що експортний контроль працює, тому що цей чип не настільки хороший. Це на багато років позаду того, що ми маємо в Сполучених Штатах. Ми маємо найдосконаліші напівпровідники у світі. Китай не має. Ми випередили Китай", - сказала Раймондо.

Новий смартфон Huawei серед іншого спонукав адміністрацію Байдена розглянути деталі нового чипа, який живить Mate 60 Pro. Це - поки що найдосконаліший напівпровідник, який колись виробляли у Китаї, проте поки подробиць цього огляду немає.

