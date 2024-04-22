Фінансові новини
- |
- 22.04.24
- |
- 19:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У США переконані, що новий чип Huawei на роки відстає від того, що є в американців
12:55 22.04.2024 |
Міністерка торгівлі США Джина Раймондо каже, що останній смартфон Huawei з власним чипом показує, що Китай відстає від США у розробці передових мікросхем. Про це повідомляє Reuters.
В інтерв'ю для CBS News Раймондо розповіла, що 7-нанометровий чип у смартфоні Mate 60 Pro, який представили у серпні, якраз під час поїздки міністерки до Китаю, вважався символом технологічного відродження Китаю, однак він є гіршим за те, що виробляють США.
Також вона зазначила, що технологічний розрив свідчить про успіх адміністрації Байдена у запровадженні експортного контролю.
"Це говорить мені про те, що експортний контроль працює, тому що цей чип не настільки хороший. Це на багато років позаду того, що ми маємо в Сполучених Штатах. Ми маємо найдосконаліші напівпровідники у світі. Китай не має. Ми випередили Китай", - сказала Раймондо.
Новий смартфон Huawei серед іншого спонукав адміністрацію Байдена розглянути деталі нового чипа, який живить Mate 60 Pro. Це - поки що найдосконаліший напівпровідник, який колись виробляли у Китаї, проте поки подробиць цього огляду немає.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Нацбанк ускладнив виведення валюти за кордон для бізнесу за рішенням Кабміну
ТОП-НОВИНИ
|Плетенчук очолить прес-центр Сил оборони Півдня замість Гуменюк
|Україна запропонує реструктуризувати борг на 20 млрд доларів, - Reuters
|Українські військові «дістали» черговий корабель Росії в Криму, - ВМС
|У Конгресі підтримали конфіскацію заморожених активів РФ у США для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Світові витрати на IT зростуть на 8% у 2024 році – прогнози Gartner
|Citroen представив нове покоління C3 Aircross
|ЄС підтримує проєкт Orlen зі створення водневих заправних станцій у Польщі
|У США переконані, що новий чип Huawei на роки відстає від того, що є в американців
|Microsoft розробила інструмент ШІ для створення реалістичних дипфейків
|Tesla відкликає всі свої Cybertruck через несправність однієї деталі
Бізнес
|У США ухвалили новий законопроєкт, який передбачає заборону TikTok. Цього разу – в межах пакету іноземної допомоги
|Apple на вимогу Пекіна видалила з китайського App Store месенджери Telegram і WhatsApp
|Боти згенерували в 2023 році половину всього інтернет-трафіку
|Нова стратегія: Samsung встановлює 6-денний робочий тиждень для свого керівництва
|В Україні видали понад 106 тисяч «зелених» номерних знаків для транспорту
|Boston Dynamics представила електричного робота-гуманоїда Atlas
|В ЄС запрацював AltStore PAL — перша законна заміна App Store із програмами для iPhone