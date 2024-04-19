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Нова стратегія: Samsung встановлює 6-денний робочий тиждень для свого керівництва
13:40 19.04.2024 |
Корейський гігант технологій Samsung заявив про впровадження шестиденного робочого тижня для своїх керівників через фінансовий стан. Згідно з доповіддю Korea Economic Daily (KED), компанія вживає цей крок, оскільки досягнення фінансових цілей не відповідає очікуванням.
Новий графік роботи охоплює включення суботи або неділі як додаткового робочого дня для керівників, що стає офіційним. У той час як для решти працівників Samsung цей захід не застосовується, але вони продовжують працювати за стандартним графіком п'ятиденного робочого тижня.
Крім того, варто відзначити, що Корея має законодавство, яке дозволяє 40-годинний робочий тиждень, а також потенційно до 12 годин понаднормової роботи на тиждень. Однак дослідження, проведені The Washington Post, свідчать про те, що деякі працівники фактично перевищують ці норми, працюючи набагато більше годин без відповідної додаткової оплати.
Нещодавно уряд спробував впровадити нову ініціативу щодо робочого часу, яка передбачала 69-годинний робочий тиждень у країні. Однак цей крок викликав негативну реакцію громадськості та працівників, що змусило південнокорейський уряд переглянути своє рішення.
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