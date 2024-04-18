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АНАЛІТИКА

Boston Dynamics представила електричного робота-гуманоїда Atlas

20:06 18.04.2024 |

Новини IT

 

Лише вчора Boston Dynamics відправила гуманоїдного робота Atlas на "пенсію", як лише через один день компанія представила його наступника - повністю електричного Atlas!

Оновлена модель помітно відрізняється від попередніх гідравлічних прототипів як зовні, так і за технічними характеристиками. Ключовою зміною став перехід на електричну силову установку замість громіздкої гідравлічної системи.


Це дало змогу зробити робота легшим і витонченішим - зникли масивний торс і загнуті ноги, а натомість з'явився елегантний механічний каркас, що приховує всю "начинку". Дизайн голови робота також став більш м'яким і згладженим, що надає йому більш доброзичливого і відкритого вигляду.

Як розповів голова Boston Dynamics Роберт Плейтер (Robert Playter), новий Atlas має вражаючий діапазон рухів і сили, який багато в чому перевершує можливості людини. Розробники наділили його "руки" з трьома вдосконаленими пальцями високою надійністю й адаптивністю. Це дасть змогу роботу розв'язувати широкий спектр завдань з маніпулювання об'єктами.

Перші пілотні випробування електричного Atlas заплановані вже на наступний рік на виробничих майданчиках Hyundai - основного власника Boston Dynamics. Очікується, що серійне виробництво моделі розпочнеться в найближчі кілька років, відкриваючи нові можливості для застосування гуманоїдних роботів у промисловості.

Роботи Atlas набули популярності в інтернеті завдяки вірусним роликам, де гуманоїди танцювали, здійснювали трюки та кумедно падали. Оригінальний гідравлічний варіант вперше показали у 2013 році.
За матеріалами: gagadget.com
 

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